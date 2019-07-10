Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine temizlik işleri ekiplerinin gittiği evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Kent merkezinde yaşayan Ali Keçeci’nin kiracı olarak oturduğu evden gelen kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri Amasya Belediyesi'ne şikayette bulundu. Amasya Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri adrese gittiğinde çöp ev ile karşılaştı. Yapılan çalışmayla evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, 2 ay önce de ekiplerin aynı evde temizlik çalışması yaptığını belirterek, "Şikayet üzerine geldik biz buraya. Ekip arkadaşlarımız, mahallemizin muhtarı burada, emniyetçi arkadaşlarımız da burada. Şu an temizlememizi yapıyoruz. Temizlememiz bittikten sonra da ilaçlamamızı yapacağız. Başka da bir işimiz kalmayacak bizim. Önemli olan bir eşya falan çıkmadı. Hepsi hurda malzemesi, çöplük malzemesi. 2 ay öncekinde 2 bin 750 liraya yakın para çıkmıştı. Bunları biz şahıs sahibine teslim ettik. Mermi çıkmıştı. 129 milimlik tabanca mermisi çıkmıştı. Biz de bunu emniyetçi arkadaşlara tekrar iade ettik" dedi. Ev sahibi Yüksel Ar ise kiracısının 10 yıldır bu evde yaşadığını belirterek, "5 seneden sonra durmadı, çıktı. Yine kirayı getirdi ama. Şimdi getirmedi dersem yalan konuşurum. Camlar kapalı olduğu için bilemedim. Gece getirmiş. Ben boş zannediyordum. Buraları da değiştirince ortaya çıktı. Camları taktırınca, bu yazın hepsi ortaya çıktı. Böyle oldu, bilmiyorduk biz. Fark ettim de bu kadar olduğunu fark etmedim ben. Ben bir ara boşalttım az bir şey. Kapının arkasına yığınca elleyemedim. Daha kiraya vermeyeceğim. Tamir olacak çünkü" diye konuştu.

