HABER

Evden 2 kamyon çöp çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 10:46 | Son Güncelleme

Adana'da 3 katlı müstakil binanın son katında çöp biriktiren Habip Bıyık'ın (52) evi belediye ekipleri tarafından 5'inci kez tahliye edildi. Evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ailesinden ayrı yaşayan Habip Bıyık, psikolojik sorunlarından dolayı evinde çöp biriktirmeye başladı.

Pis kokudan rahatsız olan vatandaşlar, polisi ve belediye ekiplerini aradı. Evi tahliye etmek isteyen görevlilere direnen Bıyık'ı polis güçlükle sakinleştirdi.
İçeri giren temizlik görevlileri ise, evde çürümüş yiyecekler ve çöplerden toplanan katı atıkları 2 saatlik bir çalışma sonucu tahliye etti.
Çöpler ise 2 kamyonla taşınabildi. Kardeşinin daha önce 5 kez daha aynı şekilde çöp biriktirdiğini söylen, Cemalettin Bıyık, şunları söyledi:
"Bu çöpleri gece bisikletiyle dolaşarak topluyor. Dana önce de aynı şekilde çöp biriktirmişti. Psikolojik rahatsızlığı var, tedavi ettirmek istiyoruz" (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana çöp

En Çok Okunan Haberler

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Cezayı aldıktan sonra bunu paylaştı

Cezayı aldıktan sonra bunu paylaştı

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Susurluk’ta bulunan lahit taşı inceleniyor

Susurluk’ta bulunan lahit taşı inceleniyor

Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda 81 ilde 1452 kişi yakalandı!

Eş zamanlı başlatıldı! 1452 kişi yakalandı

Pendik’te kahvehaneyi silahla taradılar

Pendik’te kahvehaneyi silahla taradılar

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.