Evden 2 kamyon çöp çıktı!

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ailesinden ayrı yaşayan Habip Bıyık, psikolojik sorunlarından dolayı evinde çöp biriktirmeye başladı.

Pis kokudan rahatsız olan vatandaşlar, polisi ve belediye ekiplerini aradı. Evi tahliye etmek isteyen görevlilere direnen Bıyık'ı polis güçlükle sakinleştirdi.

İçeri giren temizlik görevlileri ise, evde çürümüş yiyecekler ve çöplerden toplanan katı atıkları 2 saatlik bir çalışma sonucu tahliye etti.

Çöpler ise 2 kamyonla taşınabildi. Kardeşinin daha önce 5 kez daha aynı şekilde çöp biriktirdiğini söylen, Cemalettin Bıyık, şunları söyledi: