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Evden 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 12:43 | Son Güncelleme

Üsküdar’da çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu bir şahsın, Kadıköy’de bir evden 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıslardan biri olduğu tespit edildi.

Üsküdar’da çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu bir şahsın, Kadıköy’de bir evden 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıslardan biri olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, şahısların evde hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesinde 18 Kasım tarihinde 19.55 sıralarında şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Yaşı küçük N.S. isimli şahsın, Kadıköy Acıbadem’de bir evden 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayının faillerinden biri olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Şahısların evden 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar ev içinde hırsızlık yapıyorlar.

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