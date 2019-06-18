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Evden 4 kamyon dolusu çöp çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:13 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir evden, 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Evden 4 kamyon dolusu çöp çıktı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir evden, 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Belediye ekipleri evi dezenfekte etti.
Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp ev ihbarıyla, Kurtuluş Mahallesi 95 Sokak'ta yaşayan İ.S.'ye (67) ait 2 katlı eve gitti. Polis ekiplerinin eşliğinde kontrol edilen evin, çöplüğe dönüştürüldüğü görüldü. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen İ.S., evinin temizlenmesine izin vermek istemedi ve fenalık geçirdi. İ.S., ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmayla ev temizlendi. 4 kamyon dolusu çöpün çıkartıldığı ev ayrıca ilaçlarla dezenfekte edildi. Çöpler ise Dallıca'da bulunan belediyeye ait atık toplama merkezine götürüldü. Aynı evin daha önce 2 kez daha çöp eve dönüştürüldüğü öğrenildi. Kurtuluş Mahalle Muhtarı Musa Karakuş, "Sürekli çöp topluyor. Bugünkü temizlikle beraber, bu 3'üncü oldu. Her sene belediye ekipleri temizliyor. İ.S., temizlikten sonra tekrar evi çöple dolduruyor. Herhalde rahatsızlığı var. Tedavi görmesi gerekir" dedi.

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Evden 4 kamyon dolusu çöp çıktıEvden 4 kamyon dolusu çöp çıktıEvden 4 kamyon dolusu çöp çıktıEvden 4 kamyon dolusu çöp çıktı

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