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  4. Evden 40 bin TL’lik altın çalındı

Evden 40 bin TL’lik altın çalındı

06.01.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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Evden 40 bin TL’lik altın çalındı

Adıyaman’da, bir ikamete giren kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından 40 bin TL değerinde altın ve yaklaşık 700 TL çalındı.Edinilen bilgilere göre kimliği belirsiz 3 kadın, Yeni Mahalle 26286 Sokak’ta 7 katlı bir binanın 1.

Adıyaman’da, bir ikamete giren kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından 40 bin TL değerinde altın ve yaklaşık 700 TL çalındı.
Edinilen bilgilere göre kimliği belirsiz 3 kadın, Yeni Mahalle 26286 Sokak’ta 7 katlı bir binanın 1. katında A.K. isimli kişinin evine girdi. Evde kimsenin bulunmadığı esnada ikametin kapılarını zorlayarak içeriye giren 3 kadın, 40 bin TL değerindeki altınlar ile yaklaşık 700 lirayı çaldı. Şahıslar kayıplara karışırken, bir süre sonra durumu fark eden ikamet sakinleri polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ikamet içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kimliği belirsiz 3 kadın şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili araştırma sürüyor.

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