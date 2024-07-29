Evden 50 ton çöp çıkarılmıştı! Bakın son durumu ne halde?

Eskişehir’de Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokak’ta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular geldiği şikayeti üzerine Odunpazarı Belediyesi harekete geçmişti.

24 Mayıs 2023'te tek başına yaşadığı ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 55 yaşındaki Bülent K. isimli şahıs tarafından evde çöplerin biriktiriyordu. Tüm odaları ağzına kadar çöple dolu olan 140 metrekarelik daireden yaklaşık 50 ton çöp çıkartılmıştı.

MAHALLE SAKİNLERİ YETKİLİLERE SESLENİYOR

Aradan geçen uzun sürenin ardından zihinsel engelli Bülent K.’nın yeniden çöp biriktirmeye başladığı öğrenildi. Şahsın bu defa evinin yanı sıra garajında ve apartman bahçesinde de çöpler biriktirdiğini belirten çevre sakinleri, kötü kokudan ve manzaradan rahatsız olduklarını belirtti.

Bahsi geçen şahsın zihinsel engelli olması nedeniyle kendisiyle iletişim de kuramadıklarını belirten vatandaşlar, konuyla ilgili yetkililerden yardım bekliyor. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır