Evden 600 kilo kuru kayısı çalan hırsız tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, evin bodrum katında muhafaza edilen 600 kilo kuru kayısıyı çalan U.M.Ö., jandarma tarafından yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yazlık olarak kullanılan evin bodrum katında muhafaza edilen 600 kilo kuru kayısının çalındığını fark eden sahibi durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, hırsızlık olayını U.M.Ö.'nün yaptığını belirledi. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen jandarma, yaptığı aramalarda çalınan kayısıyı bularak sahibine teslim etti.

Karakoldaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen U.M.Ö., mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

