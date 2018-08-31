HABER

Evden 8 kamyon çöp çıktı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'da, İ.Ç.'ye (57) ait evden ve bahçesinden 8 kamyon çöp çıktı.

Evden 8 kamyon çöp çıktı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, İ.Ç.'ye (57) ait evden ve bahçesinden 8 kamyon çöp çıktı. Belediye ekipleri toplanan çöpleri kamyonla taşıdı.
Elazığ merkez İcadiye Mahallesi Dağınık Evler Sokağa kötü koku yayılmasından rahatsız olanlar, belediye ekiplerine durumu bildirdi. İhbarın yapılması üzerine bölgeye Zabıta, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ve incelemelerde bulunan ekipler, kokunun İ.Ç.'ye ait evde, 2 yıl boyunca biriken çöplerden geldiğini tespit etti. Ev sahibinin uzaklaştırılmasının ardından belediye ekipleri, yapılan temizlik çalışmasıyla toplanan 8 kamyon çöpü kamyonlara yükleyip, götürdü.
Elazığ Belediyesi Zabıta Amiri Zabıta Amiri Mustafa Baştaş, "Zabıta Müdürlüğü koordinesinde Fen ve Temizlik işleri ekipleriyle beraber bugün itibariyle burada çöpsel atıklarla ilgili çalışma yapıyoruz. Akşama kadar bu biriken ve çevreyi rahatsız eden çöpleri kaldıracağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Evden 8 kamyon çöp çıktı Evden 8 kamyon çöp çıktı Evden 8 kamyon çöp çıktı

PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
'Duvar yazıları' ile tartışan kardeşler yeniden davalık oluyor'Duvar yazıları' ile tartışan kardeşler yeniden davalık oluyor
Vali Balkanlıoğlu: Hastalık kontrol altına alındı (2)Vali Balkanlıoğlu: Hastalık kontrol altına alındı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.