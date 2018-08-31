Evden 8 kamyon çöp çıktı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, İ.Ç.'ye (57) ait evden ve bahçesinden 8 kamyon çöp çıktı. Belediye ekipleri toplanan çöpleri kamyonla taşıdı.

Elazığ merkez İcadiye Mahallesi Dağınık Evler Sokağa kötü koku yayılmasından rahatsız olanlar, belediye ekiplerine durumu bildirdi. İhbarın yapılması üzerine bölgeye Zabıta, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ve incelemelerde bulunan ekipler, kokunun İ.Ç.'ye ait evde, 2 yıl boyunca biriken çöplerden geldiğini tespit etti. Ev sahibinin uzaklaştırılmasının ardından belediye ekipleri, yapılan temizlik çalışmasıyla toplanan 8 kamyon çöpü kamyonlara yükleyip, götürdü.

Elazığ Belediyesi Zabıta Amiri Zabıta Amiri Mustafa Baştaş, "Zabıta Müdürlüğü koordinesinde Fen ve Temizlik işleri ekipleriyle beraber bugün itibariyle burada çöpsel atıklarla ilgili çalışma yapıyoruz. Akşama kadar bu biriken ve çevreyi rahatsız eden çöpleri kaldıracağız" diye konuştu.

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