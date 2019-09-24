HABER

Evden akıllı telefon ve para çalan 3 hırsızdan 2'si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 16:16 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, geçen hafta girdikleri evden akıllı cep telefonu ve 720 TL çalan 3 şüpheliden 2'si, jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla yakalandı.

Evden akıllı telefon ve para çalan 3 hırsızdan 2'si tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, geçen hafta girdikleri evden akıllı cep telefonu ve 720 TL çalan 3 şüpheliden 2'si, jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla yakalandı. Şüphelilerden 1'ini yakalamak için çalışmalar devam ederken, 2 kişi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, 17 Eylül'de, Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'nde meydana geldi. C.D. (49) evde yalnızken üç kişi kapıyı çalıp, çeşitli bahanelerle eve girdi. Bir süre evde durup C.D.'yi oyalayan şüpheliler, akıllı cep telefonunu ve 720 TL'yi alıp, evden çıktı. Bir süre sonra durumu fark eden C.D., jandarmaya şikayette bulundu. Jandarma, başlattığı çalışma kapsamında evin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede 3 şüphelinin kaçtığı kamyonetin plakası tespit edildi. Araştırma yapan ekipler, kamyonetin Menderes ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.
Jandarma ekiplerinin bölgede 'dur' ihtarında bulunduğu sürücü, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından kamyonet bir süre sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Jandarma ekiplerince kamyonetteki V.D. ve G.D. yakalandı. İki kişi, hırsızlık olayının şüphelisi olduğunun belirlenmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin ifadesinden yola çıkan ekipler, üçüncü kişi olduğunu belirlediği G.E.'yi de yakalamak için çalışma başlattı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinden çıkan 105 TL nakit paranın da, bir başka hırsızlık olayında ele geçirildiği belirlendi. C.D.'den çalındığı tespit edilen para ve cep telefonu da, sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Evden akıllı telefon ve para çalan 3 hırsızdan 2'si tutuklandı

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 2 gözaltıKocaeli’de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
İzmit'te fuhuş operasyonuİzmit'te fuhuş operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Otel balkonunda olay pozlar

Otel balkonunda olay pozlar

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.