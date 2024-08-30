Evden ayrılan eşiyle yolda karşılaştı! Parke taşıyla öldürdü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi’nde Murat Dürüst (55), bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk eden eşi Ayşe Dürüst'ü (52) sokak ortasında karşılaştı. Çift arasında evi terk etme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın büyümesiyle ile Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile eşine vurmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile eşinin saldırılarından kurtarılan kadın için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çevredekilerin linç girişimde bulunduğu Murat Dürüst, polis tarafından gözaltına alındı.

DARBELERE DAYANAMADI

Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, başına aldığı darbelerde ağır yaralanan Ayşe Dürüst, ardından sevk edilen Adana Şehir Hastanesi'nde dün akşam yaşamını yitirdi. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

YERDEN ALDIĞI TAŞLA ÖLDÜRDÜ

Gözaltına alınan Murat Dürüst, ifadesinde, eşiyle kısa süre önce anlaşamadıkları için ayrıldıklarını, kendisine nerede olduğunu sorduğunu ancak yalan söylediğini, yolda karşılaşınca tartışıp, yerden aldığı taşla başına vurduğunu belirtti. Murat Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır