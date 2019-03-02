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Evden bile daha hesaplı restoran

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 09:43 | Son Güncelleme

Gıda ürünlerinde yaşanan artış market içi restoranlara olan ilgiyi artırdı.

Evden bile daha hesaplı restoran

İSTANBUL, (DHA) -Gıda ürünlerinde yaşanan artış market içi restoranlara olan ilgiyi artırdı. 2017 yılında hayata geçirilen 'Lezzet Arası' restoranlarında vatandaşlara uygun fiyata taze gıdalar sunulurken, dışarıda yemek yemenin bedeli evden bile daha hesaplı hâle geldi. Müşteriler burada marketten aldıkları taze balık,et ve tavuk ürünlerini pişirme ücreti ödemeden tüketebiliyor.

CarrefourSA hipermarketlerinde 2017 yılının mart ayında hayata geçirilen 'Lezzet Arası' restoranları ev ekonomisine yüzde 20 destek veriyor. Vatandaşlar, bir kişinin doyabileceği porsiyonda 8 liraya çupra, 10 liraya antrikot, 7 liraya ise köfte alabiliyor. Ürünler market fiyatıyla alınıp, restoranda ekstra ücret ödenmeden pişirilmeye veriliyor. Pişen ürünler müşteriye yanında salata ikramı ile sunuluyor.

EN ÇOK TALEP KÖFTEYE

Hafta için 5 bin, hafta sonu ise 8 bin müşteriye hizmet verdiklerini söyleyen CarrefourSA Lezzet Arası Restoranları Genel Koordinatörü Gökhan Sabuncu, "Bu restoranlar, 'marketteki taze ürünleri müşterilerimize nasıl tükettirebilir' düşüncesinden çıktı. Böylece market içerisinde restoran projesini hayata geçirdik, herkese hitap ediyoruz. Örneğin, müşteri balık reyonundan levrek aldı onun ücretini kasaya ödüyor, Lezzet Arası restorana geliyor ustalar ızgarada pişirme ücreti almadan balığı pişiriyor ve müşteri de tüketiyor. Vatandaşlar sadece aldıkları ürünün ücretini ödüyor, en çok talep edilen ürün köfte. Yanına da salata ikram ediyoruz. Dışarıda bir restoranda balık tüketmek isterseniz 17 ile 20 liraya kadar çıkıyor ama bizde 8 liraya çupra yiyebilirsiniz" dedi.

Ana yemek, başlangıç, tatlı içecek olmak üzere bir menü oluşturulduğunda ortalama 20 liraya karın doyurmak mümkün oluyor. Sulu yemeklerin yanı sıra ızgara, hamburger, pide ve pizza da seçenekler arasında yer alıyor.

Müşteriler restoranları, temiz, uygun fiyatlı ve kaliteli olduğu için tercih ettiklerini çok da memnun olduklarını söyledi.

Türkiye genelinde 8 şubesi bulunan restoranın yıl sonuna doğru 12'ye çıkması planlanıyor.

Evden bile daha hesaplı restoranEvden bile daha hesaplı restoranEvden bile daha hesaplı restoranEvden bile daha hesaplı restoran

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