Evden çaldığı 115 bin lirayı iki günde harcadı

Erzurum'da bir evden çaldığı 115 bin lirayı iki günde harcayan ve operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde yaşayan S.T'ye (70) ait evden yüklü miktarda para çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese giden ekipler, çevredeki metruk binada yaptıkları aramada içinde bir miktar Türk lirası ile yakılmış halde çanta buldu.

Ev sahibi S.T'nin ifadesini alan ekipler, çalınan paranın 119 bin lira olduğu ve bu paranın kutsal topraklardaki hac görevinin yerine getirilmesi amacıyla toplandığı bilgisini edindi.

Ekipler, bunun üzerine çevredeki bir eve ait güvenlik kamerasında yaptıkları incelemede şüphelinin E.B. olduğunu tespit etti.

- Zanlının 15 suç kaydı olduğu anlaşıldı

Taksi tutarak Trabzon'a gittiği ve burada iki gün kaldığı yapılan araştırma sonucu anlaşılan zanlı E.B, Erzurum'a döndüğü sırada ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aramada üzerinde sadece bin 565 lira bulunan ve "hırsızlık ile uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından 15 suç kaydı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki ifadesinde evden çaldığı 10 bin avro ve 6 bin dolardan oluşan yaklaşık 115 bin liranın tamamını harcadığını ileri sürdü.