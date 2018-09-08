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Evden çaldığı 115 bin lirayı iki günde harcadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 13:26 | Son Güncelleme

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir evden çaldığı 115 bin lira değerindeki dövizi iki günde harcayan ve hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı

Erzurum'da bir evden çaldığı 115 bin lirayı iki günde harcayan ve operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde yaşayan S.T'ye (70) ait evden yüklü miktarda para çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese giden ekipler, çevredeki metruk binada yaptıkları aramada içinde bir miktar Türk lirası ile yakılmış halde çanta buldu.

Ev sahibi S.T'nin ifadesini alan ekipler, çalınan paranın 119 bin lira olduğu ve bu paranın kutsal topraklardaki hac görevinin yerine getirilmesi amacıyla toplandığı bilgisini edindi.

Ekipler, bunun üzerine çevredeki bir eve ait güvenlik kamerasında yaptıkları incelemede şüphelinin E.B. olduğunu tespit etti.

- Zanlının 15 suç kaydı olduğu anlaşıldı

Taksi tutarak Trabzon'a gittiği ve burada iki gün kaldığı yapılan araştırma sonucu anlaşılan zanlı E.B, Erzurum'a döndüğü sırada ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aramada üzerinde sadece bin 565 lira bulunan ve "hırsızlık ile uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından 15 suç kaydı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki ifadesinde evden çaldığı 10 bin avro ve 6 bin dolardan oluşan yaklaşık 115 bin liranın tamamını harcadığını ileri sürdü.

Evden aldığı çantada başka para olup olmadığını bilmediğini iddia eden zanlı, içindeki parayı aldığı çantayı evin yanındaki metruk binada yaktığını anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, evden hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, hırsızlık yapmak için geldiği evin çatısından içeri giren ve kısa süre sonra kapıdan elinde çantayla çıkan zanlı E.B'nin metruk bir binaya girerek içindeki parayı aldığı çantayı yakarak olay yerinden ayrıldığı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum hırsızlık tutuklama

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