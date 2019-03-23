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Evden çaldıkları eşyalarla yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 18:32 | Son Güncelleme

Düzce'de bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Evden çaldıkları eşyalarla yakalandılar

Düzce'de, bir evden çaldıkları eşyalarla kaçmak üzereyken yakalanan 4 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı bir köydeki evde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Evin önüne gelen ekipler, burada bulunan aracı incelemek üzere yaklaştıklarında çaldıkları eşyaları araca yükleyen şüphelileri suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan S.S, F.S, D.B. ve R.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce hırsızlık

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