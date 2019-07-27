HABER

Evden çalındığı iddia edilen altınlar elektrik panosunda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

Evden çalındığı iddia edilen altınlar elektrik panosunda bulundu

Bartın'da evden çalındığı iddia edilen ve yaklaşık değeri 50 bin lira olan altınlar, apartman boşluğundaki elektrik panosunda bulundu.

Karaköy Mahallesi'nde oturan Nezahat M, evinden 2 bilezik, 5 Reşat altın, 1 Reşat altın kolye ve 1 altın yüzüğün çalındığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, altınların poşete sarılı şekilde bina içerisindeki elektrik panosuna saklandığı tespit edildi.

Yaklaşık değeri 50 bin lira olduğu belirlenen altınlar, sahibine teslim edilirken, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

İzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştıİzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile bir araya geldi
Doğadan salep toplayan 2 kişiye para cezasıDoğadan salep toplayan 2 kişiye para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altın hırsızlık pano

En Çok Okunan Haberler

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Plajlar ve havuzlar doldu, uzmanlar uyardı

Plajlar ve havuzlar doldu, taştı ama...

İstanbul'da 'selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

'Selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, büyükelçiliğe getirildi

Son dakika Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Son dakika! İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi! Sayı yükseldi

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.