Evden Çalışan Google Elemanlarının Maaşı Azalabilir

Google, Corona virüsü pandemisi nedeniyle çalıştıkları ofislere geri dönmek yerine kalıcı olarak evden çalışmayı tercih eden elemanlarının maaşlarında kesinti yapmayı planlanıyor. Reuters’ın haberine göre bu plandan en çok evi ve işyeri arasındaki mesafe uzak olanların etkilenmesi bekleniyor.

Ofise geri dönmek yerine evden çalışmayı tercih eden elemanlarının maaşlarında kesinti yapmak, Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devlerinin bir süredir üzerinde düşündüğü bir konu. Silikon Vadisi firmaları, genellikle diğer büyük işverenlerin de daha sonra benimsediği birçok akımı başlatmasıyla biliniyor.

Sosyal medya devleri Facebook ve Twitter da pandemi nedeniyle hayat pahalılığının daha az olduğu bölgelere taşınan ve uzaktan çalışan elemanlarının maaşlarında kesinti yapmıştı. Reddit ve Zillow'un da aralarında bulunduğu daha küçük bazı firmalarsa elemanlarının nerede yaşadıklarına bakılmaksızın maaş ödemesi yapmayı tercih ediyor. Bu firmalar; işe eleman alma, çalıştırdıkları elemanların firmada kalmasını sağlama ve işgücünde çeşitlilik oluşturma gibi avantajların bu tercihte önemli rol oynadığını kaydediyor.

Alphabet şirketinin bünyesindeki Google, çalışanlarına, başka bölgelere taşınmalarının alacakları maaş üzerindeki etkisini hesaplayan bir cetvel sunuyor. Ancak bu uygulama pratiğe geçtiğinde özellikle eviyle ofisi arasındaki mesafe uzun olan çalışanlar, adreslerini değiştirmeseler bile maaş kesintilerine maruz kalabiliyor.

Google'dan bir sözcü, "Elemanlarımıza ödediğimiz maaşları ve diğer avantajları içeren paketlerimiz her zaman yaşadıkları yere göre belirlenmiştir. Elemanlarımızın nereden çalıştıklarını temel alarak her zaman yerel piyasanın üzerinde ödeme yaparız" dedi ve maaşların kentlere ve eyaletlere göre değiştiğini kaydetti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Google çalışanı, firmanın Washington eyaletindeki Seattle kentinde bulunan ofisine bir başka ilçede bulunan evinden gittiğini, tam zamanlı olarak evden çalışmayı tercih etmesi durumunda maaşında yüzde 10 oranında kesinti yapılması olasılığının yüksek olduğunu söylüyor.

Google çalışanı, evi ve ofisi arasındaki iki saatlik mesafeye rağmen evden çalışmak yerine ofise gitmeye devam etmeyi düşündüğünü belirtiyor.

Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Washington Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Jake Roselfeld, şirketlerin ödedikleri maaşları nasıl belirledikleri üzerine araştırmalar yürütüyor. Uzman, Google'ın maaş yapısının, maaş kesintilerinden aileler dahil en çok kimlerin olumsuz etkileneceği konusunda soru işaretleri oluşturduğunu kaydediyor.

"Açık olan şu, Google bu uygulamayı başlatmak zorunda değil" diyen Rosenfeld, ”Google bu elemanlarına daha önceki maaşlarının yüzde 100'ünü ödedi. Google'ın uzaktan çalışmayı tercih eden elemanlarına alışık oldukları maaşları ödemesi için gereken mali güce sahip olmadığı gibi bir durum söz konusu değil” şeklinde konuşuyor.

Google'un maaş hesaplama cetvelinin ekran görüntülerini inceleyen Reuters haber ajansına göre New York'a trenle bir saat uzaklıkta olan Connecticut eyaletinin Stamford kentinde yaşayan bir Google çalışanı, evden çalışmayı tercih etmesi durumunda maaşında yüzde 15 kesintiyle karşılaşacak. Ancak aynı ofisten bir iş arkadaşının New York'ta yaşarken evden çalışması durumunda maaşında herhangi bir kesinti olmayacak. Maaş hesap cetvelinin ekran görüntüleri, Seattle, Boston ve San Francisco gibi kentlerde maaşlarda yüzde 5 ila yüzde 10'luk kesintilerin söz konusu olabileceğini gösteriyor.

Reuters'a göre California eyaletinde hayat pahalılığının en yüksek olduğu kentlerden San Francisco'dan, neredeyse aynı seviyede pahalılığa sahip Tahoe Gölü çevresine taşınan bir Google çalışanı, maaşında yüzde 25'e varan kesintiyle karşılaşabilir.

Google'ın lokasyona göre maaş belirleyen hesap cetveli, ABD Nüfus Sayımı Dairesi'nin metropol bölge verilerini temel alıyor. Ancak örneğin New York'a bir saat uzaklıktaki Stamford, New York'un metropol bölgesi kapsamında yer almıyor. Oysa çok sayıda kişi, Stamford'da yaşadıkları halde New York'a çalışmaya geliyor.

Google'dan bir sözcü, firmanın ofisinin bulunduğu bir kentte yaşayan elemanların evden çalışmayı tercih etmeleri durumunda maaşlarında kesintiyle karşılaşmayacaklarını söyledi. Örneğin sözcüye göre Google'ın New York'taki ofisinde çalışan bir eleman, firmanın yine New York'taki bir başka ofisine bağlı olan ancak evden çalışan bir elemanla aynı maaşı alacak.

Google, Connecticut eyaletinin Stamford kenti gibi bölgelerden New York'a gelen elemanlarının durumu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.