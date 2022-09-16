Evden çalışan herkesin ihtiyacı olan ortopedik bel yastığı modelleri

İşlerini evden yürüten kişiler uzun zaman masa başında oturduğu için bel ağrısı gibi problemlerle karşılaşabiliyor. Bu nedenle uzun süre sandalyede oturmak, bel ve omurga sağlığı için tehdit oluşturuyor. Ancak bu sıkıntılarınızı giderebilecek bir önerimiz var! Ortopedik bel yastığı sayesinde konforlu bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz. İşte masa başında çalışan herkesin ihtiyacı olacak en iyi ortopedik bel yastığı modelleri!

1. Bel ağrılarınız son bulacak: Konformiss Ortopedik Sandalye Visco Bel Minderi

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Uzun saatler boyu masa başında oturarak çalışıyorsanız Konformiss Ortopedik Cisco Bel Yastığı, tam da size göre. %100 yoğun hafızalı köpük kullanarak üretilen ortopedik yastık ile beliniz çok rahat edecek. Yüksek malzeme kalitesi sayesinde ürün, uzun yıllar size eşlik eder. Bel ağrısı ve bel fıtığı gibi problemleriniz varsa ortopedik bel yastığı ağrıları hafiflettiği için çok daha konforlu çalışabilirsiniz. Duruş bozukluğundan şikâyetçiyseniz sandalye ile beliniz arasındaki boşluğa yastığı yerleştirerek dik bir oturma pozisyonu yakalayabilirsiniz. Taşınabilir bel yastığını her yere götürebilirsiniz.

2. Uzun yıllar size eşlik edecek: Cuisland Medikal Ortopedik Bel Yastığı

Cuisland Medikal Ortopedik Bel Yastığı sayesinde bel ağrısı şikâyetleriniz sona erecek. Orta yumuşaklığa sahip bel yastığı ile masa başında uzun süre kaldığınız zamanlarda kendinizi daha konforlu hissedeceksiniz. Masa başında çalışırken dik durma sıkıntısı yaşıyorsanız bel yastığı sayesinde duruş bozukluğunuzu da düzeltebilirsiniz. Yüksek malzeme kalitesiyle üretilen bel yastığı, hava alan yapısı ve ortopedik desteği ile belinizde meydana gelen orta şiddetteki ağrıları hafifleterek daha rahat etmenizi sağlar. Ürün, uzun süreli kullanımda ise sırtın alt ve orta bölümünde oluşan ağrıları gidermeyi amaçlar. Ergonomik tasarımı ve minimal boyutu sayesinde ürünü seyahatlerinizde de yanınızda taşıyabilirsiniz.

3. Omurga sağlığınızı destekleyin: Konformiss Ortopedik Visco Elastik Yeni Nesil Anatomik Bel Yastığı

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Konformiss Ortopedik Visco Elastik Yeni Nesil Anatomik Bel Yastığı sayesinde duruş bozukluğu, bel ağrısı gibi problemleriniz son bulacak. Bel yastığı, yüksek kalite malzeme yapısı ile uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Terleme yapmayan özelliği sayesinde uzun çalışma saatlerinde rahat hissettirir. Taşınabilir olduğu için ortopedik bel yastığını araç kullanırken, masa başında çalışırken ya da uzun yolculuklarda güvenle tercih edebilirsiniz. Kirlenmesi durumunda sadece yastığın dış kısmında yer alan kılıfı elde ya da makinede 30 derece sıcaklıkta yıkayabilirsiniz. Bel ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olacak ortopedik bel yastığını severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok.

4. Oturma minderiyle birlikte gelen: Visco Planet Ortopedik Bel Yastığı

Bütün gün masa başında vakit geçiriyorsanız Visco Planet Ortopedik Bel Yastığı'na mutlaka göz atmalısınız. Malzeme kalitesi ve mikrofiber yapısı sayesinde belinizi destekleyerek duruş bozukluğu, bel ağrısı gibi şikâyetlerinizi sona erdiren ürün, omurganızı da destekler. Orta yumuşaklıkta yapıya sahip olan bel yastığı ile son derece konforlu saatler geçirebilirsiniz. Oturma minderiyle gelen ürün hem masa başında çalışanlar hem araç kullananlar için ideal. Omuriliği belden boyna kadar dik tutmaya yardım eden bel minderi ile uzun çalışma saatlerini çok daha konforlu hâle getirmeye ne dersiniz?

5. Yanınızdan ayırmayacaksınız: Niceeday Ortopedik Bel Yastığı

Benzersiz tasarımı ve eşsiz rahatlığı ile Niceeday Ortopedik Bel Yastığı, güvenle tercih edebileceğiniz ürünlerden bir diğeri. Nefes alan yapısı sayesinde rahatça kullanabileceğiniz ortopedik bel yastığı, hipoalerjenik özelliğe sahip. Terletme yapmadığı için ürünü yaz kış fark etmeksizin her mevsim rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yastığın dış yüzeyinde bulunan file kılıfı kirlenirse makinede düşük sıcaklıkta yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Uzun vakitler masa başında çalışıyor ve bel ağrılarından şikâyet ediyorsanız derdinize derman olacak ortopedik sırt yastığını incelemeden alacağınız ürüne karar vermeyin deriz.

6. Evden çalışanlar için mükemmel seçim: Ankaflex Poliüretan Lüx Ortopedik Sırt Minderi

Eğer evde masa başında çalışıyorsanız ve bel ağrıları nedeniyle hayat kaliteniz düşüyorsa Ankaflex Poliüretan Lüx Ortopedik Sırt Minderi'ni tercih edebilirsiniz. Uzun süreli sandalye başında oturmaya bağlı olarak yaşadığınız bel ağrıları, ortopedik bel yastığı sayesinde tarihe karışacak. Üstelik terletmeyen kumaşı sayesinde ürünü her mevsim rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yıkanabilir kılıfını kirlendiğinde kolayca temizleyebilirsiniz. Duruş bozukluğuna bağlı kambur durma ve bel ağrısı şikâyetlerinizi sona erdirecek bel yastığını dilediğiniz her yere yanınızda taşıyabilirsiniz. Eğer anatomik özelliğiyle bel ağrılarınızı hafifletecek, kalitesiyle yıllarca size eşlik edecek bir ürün arayışındaysanız sırt minderine şans verebilirsiniz.

7. Konforun keyfini çıkarın: Konformiss Ortopedik Visco Bel Destek Yastığı

Uzun saatler masa başında çalışmak, bel ve sırt ağrılarına neden olduğu için yaşam kalitesini düşürür. Eğer siz de evde çalışırken ağrılarınız hafifletecek bir ürün arayışındaysanız Konformiss Ortopedik Visco Bel Destek Yastığı ile mutlaka tanışmalısınız. Ürün, yüksek kalite malzeme yapısı ve özel olarak tasarlanan şekli sayesinde düzenli kullanımla ağrıları gidermeye yardım eder. Terletme yapmayan yapısı sayesinde ürünü dört mevsim kullanabilirsiniz. Kirlenmesi durumda dış kılıfını makinede yıkayabilirsiniz. Kuru temizleme de yapılabilen kılıfı dilerseniz ütüleyebilirsiniz. Taşınabilir olduğu için ortopedik bel yastığını arabada, evde, yolculuklarınızda ve çalışırken güvenle kullanabilirsiniz.