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Evden çalışan herkesin ihtiyacı olan yükseklik ayarlı masa çeşitleri

09.09.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İster öğrenci olun ister freelancer bir çalışan, eğer evde çalışmak için uzun saatler harcıyorsanız yükseklik ayarlı bir masaya ihtiyacınız olabilir. Masa başında oturmanın en büyük yan etkisi olan bel, omur ve boyun problemlerini ortadan kaldırmaya destek olan bu ürünler; verimliliğin arttırılmasına da katkıda bulunur. Çalışma verimliliğinizi katlayacak yükseklik ayarlı çalışma masalarını merak ediyorsanız önden buyurun.

Evden çalışan herkesin ihtiyacı olan yükseklik ayarlı masa çeşitleri

Çalışma masası denilince akla standart ürünler gelebilir. Fakat artık masalar da standartların dışına çıktı ve yükseklik ayarlı modeller geldi. Kişiye özel olarak ayarlanabilen bu ürünler, tek bir tuşla ayakta çalışma imkânı bile tanıyabilir. Böylelikle uzun saatler boyunca masa başında oturmanın eksilerinden kurtulabilir, çalışma motivasyonunuzu da arttırabilirsiniz. Birbirinden şık ve kullanışlı yükseklik ayarlı çalışma masası modellerinden almayı planlıyorsanız sizin için seçtiğimiz modellere göz atmanızda fayda var.

1. Bedeninize bir iyilik yapın: NURUS Otto Basic Yükseklik Ayarlı Masa

Evden çalışan herkesin ihtiyacı olan yükseklik ayarlı masa çeşitleri

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NURUS Otto Basic Yükseklik Ayarlı Masa ile evinizde sağlıklı bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Evde çalışanların en büyük problemlerinden olan bel ağrılarını ortadan kaldırmaya katkı sağlayan bu ürün, boyunuza uygun yüksekliğe ayarlanarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmanıza yardımcı olur. Ayarlanabilir masa sayesinde birçok rahatsızlığa sebep olan sağlıksız oturma şeklinden kurtularak ister doğru oturma pozisyonunda ister ayakta çalışma imkânı bulabilirsiniz. Böylelikle kaslarınızı uzun süreli hareketsizlikten kurtarabilir, daha verimli ve istekli bir çalışma temposu yakalayabilirsiniz. Masanın yükseklik ayarını entegre kontrol düğmelerini kullanarak 69-119 santimetre arasında kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

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2. Evde çalışmanın en güzel yanı, kanepe kullanma özgürlüğü olabilir: DEHALİMİTED Yükseklik Ayarlı Tekerlekli Çalışma Masası

Evden çalışan herkesin ihtiyacı olan yükseklik ayarlı masa çeşitleri

Tekerlekli yapısı sayesinde evin içerisinde kolaylıkla dolaştırabileceğiniz bu masa, özel dizaynı ile kanepe ve yatakta kullanıma oldukça uygun. Kendinize doğru çektiğinizde koltuğun altına giren ayakları sayesinde masayı kendinize iyice yaklaşabilir, böylelikle istediğiniz yükseklik ve uzaklık ayarını yapabilirsiniz. Bel ve omurga için epey önemli olan bu ayarlar sayesinde doğru oturma şeklinde durabilir, bu sayede uzun saatler boyunca daha verimli çalışabilirsiniz. Masanın alt kısmında bulunan raflı yapı, ekstra eşyaları koymak için oldukça ideal. Masa, 18 mm kalınlığında yüksek mukavemetli MDF malzemeden üretilir.

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3. Bazıları sandalyede oturmayı tercih etmeyebilir: Bix Saiji A8 Large Notebook Soğutuculu Çalışma Masası

Evden çalışan herkesin ihtiyacı olan yükseklik ayarlı masa çeşitleri

Bazıları evde çalışma sürecinde sandalyede oturmayı tercih etmez. Bunun yerine yatakta veya kanepede oturmak çok daha cazip olabilir. Tam da bu kişiler için tasarlanan ürün, çalışma verimliliğinizi maksimum seviyeye çıkarmak için her türlü özelliğe sahip. Her iki yandan yükseklik ayarı yapılabilen masa, böylelikle bilgisayarı göz hizasına getirmeye imkân tanır. Aynı zamanda çizim gibi çalışmalar yapmak isteyenler içinse masaya 36 dereceye kadar eğim verilebilir. Hafif ve dayanıklı malzemeden üretilen çalışma masası, notebook soğutucuyla donatılır.

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4. Uzun saatler aynı pozisyonda oturmaya son: Nexo 2 Ayaklı Yükseklik Ayarlı Ergonomik Masa

Evden çalışan herkesin ihtiyacı olan yükseklik ayarlı masa çeşitleri

Çalışanlar ve öğrenciler için saatler boyunca aynı pozisyonda oturmak oldukça zararlı. Bunu önlemek için üretilen Nexo 2 Ayaklı Yükseklik Ayarlı Ergonomik Masa, uzun saatler boyunca aynı şekilde oturma sonucunda oluşabilecek bel ve problemlerini ortadan kaldırmayı amaçlar. İster farklı seviyeleri sayesinde oturarak ister ayakta çalışabileceğiniz bu ürün sayesinde kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz. Ayrıca kendinizi çalışma sırasında daha rahat hissedebilirsiniz. 70*140 boyutlarında olan masanın tablaları 25 mm kalınlığında üretilir. Ürün, leke bırakmayan bambu ağaçtan imal edilir.

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5. Fiyat avantajlı yükseklik ayarlı masa: Hodbehod Yerden Yükseklik Ayarlı Geniş Ders Çalışma Masası

Evden çalışan herkesin ihtiyacı olan yükseklik ayarlı masa çeşitleri

Yerden yüksekliği 47-82 santimetre arasında farklı mesafelere ayarlanabilen Hodbehod Yerden Yükseklik Ayarlı Geniş Ders Çalışma Masası'na bayılacağınıza eminiz! Üst tablası 18 milimetre birinci kalite MDF kullanılarak üretilen masayı dilediğiniz yükseklikte kullanabilirsiniz. Yanlış oturma pozisyonlarında oluşan sırt, bel ve boyun problemlerini ortadan kaldıran masayı kendi boyunuza göre kolaylıkla iki yanından ayarlayabilirsiniz. Alt ayak kısımları sağlam profil malzemeden üretilen masayı uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Geniş kullanım alanı sunan masayı ürün içeriğindeki vidalar, tornavida ve alyan anahtarı ile kolayca monte edebilirsiniz.

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6. Evinize çok yakışacak bir masa: sekizincicaddedizayn Genişlik Ve Yükseklik Ayarlı Eğim Verilebilen Çalışma Masası

Evden çalışan herkesin ihtiyacı olan yükseklik ayarlı masa çeşitleri

Evlerde kullanım için çok şık bir seçenek olan sekizincicaddedizayn Genişlik Ve Yükseklik Ayarlı Eğim Verilebilen Çalışma Masası, evini ofis olarak kullananların ilk tercihleri arasında yer alır. Salonunuza ya da çalışma odanıza yerleştirebileceğiniz ürünü normal bir masa olarak ya da ayaklarının arasını genişleterek tek kişilik yatak üzerinde de kullanabilirsiniz. Eğim alarak daha ergonomik bir çalışma ortamı da oluşturabilen masanın yüksekliğini 55-60 santimetre aralığında ayarlayabilirsiniz.

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7. Mükemmel dizayn, yüksek işlevsellik: BONTEC Hareketli Ayaklı Masa

Evden çalışan herkesin ihtiyacı olan yükseklik ayarlı masa çeşitleri

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Yüzeyi su geçirmez kaplamaya sahip olan BONTEC Hareketli Ayaklı Masa, evin her yerinde rahatlıkla kullanılabilecek mükemmel bir dizayna sahip. Ayaklı masayı dilediğinizde ayakta çalışmak için de ayarlayabilir, böylelikle kan dolaşımınızı hızlandırarak verimliliğinizi arttırabilirsiniz. H şeklindeki ayaklarıyla mükemmel bir denge sağlayan masanın alt kısmında yer alan mandal sayesinde yüksekliğini kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Masanın sessiz tekerlekleri, çok yumuşak ve rahat hareket imkânı sağlar. Taşıma kapasitesi 15 kg olan ayarlanabilir masanın üzerine bilgisayarınızı, not defterinizi ve kalemlerinizi koyabilirsiniz.

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