Evden çalışanlar sırt ağrısından şikayetçi

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre evden çalışanların üçte birinden fazlası sağlık sorunu yaşıyor.Almanya'da evden çalışma (homeoffice) uygulaması giderek yaygınlaşırken işyerine gitmeden evlerinde çalışanlar arasında yapılan bir anket, söz konusu yöntemin avantajları kadar olumsuz yönlerini de gözler önüne serdi. Anketten çıkan sonuca göre evden çalışan her üç kişiden biri olumsuz çalışma koşulları nedeniyle sağlık sorunu yaşıyor.

Stuttgart merkezli kalite denetleme kuruluşu Dekra tarafından Forsa Araştırma Enstitüsü'ne yaptırılan ankete katılanların yüzde 36'sı, evlerindeki yetersiz ve ergonomik olmayan çalışma ortamı nedeniyle vücutlarında kasılma, sırt veya baş ağrısı gibi rahatsızlıkler yaşadıklarını belirtiler. Kadınlar arasında söz konusu rahatsızlıkların erkeklere oranla daha yaygın olduğu görüldü.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 34'ü, evlerindeki bilgisayar ekranlarının çok küçük olmasından, internet erişimi gibi alt yapıların da eksik veya yetersiz kaldığından şikayet etti. Katılımcıların yüzde 32'si ise akşam veya hafta sonları gibi, alışık olmadıkları zamanlarda ve daha uzun süreyle çalıştıklarını aktardı.