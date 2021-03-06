Evden çalışma sistemi başarısız oldu

Tüm dünyayı saran Kovid-19 salgının ortaya çıkması ile beraber de olumsuz bir nedenden de olsa bu hayal-istek gerçi oldu. Ama yapılan çalışmalar ve geçen süre itibari ile aslında o kadar çok istenen şeyin pek de iyi sonuçlar ortaya çıkarmadığı ortaya çıktı. Belki ilk işe giriş itibari ile bu şekilde devam etseydi farklı olurdu; ancak bu değişiklik sonucu psikolojik olarak iyi sonuçların yaşanmadığı ortaya çıktı.

Özellikle uzun süren toplantılar nedeniyle insanlarda tükenmişlik sendromuna neden olduğu tespit edildi. Uzaktan çalışma süresince de en çok kullanılan uygulama olan Zoom’dan dolayı bu sendrom Zoom tükenmişliği olarak adlandırılıyor. Zoom tükenmişliği veya Zoom yorgunluğu olarak adlandırılan bu olayın dört temel sebebi olduğu aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Stanford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından ortaya konan tespit ile beraber bu sendromdan kurtulmak için öneriler de yer alıyor.

Öncelikle bu sendroma yakalanmamızın sebebi aşırı ve yoğun göz teması, sürekli kendinize ait videoyu izlemek, masaya yapışıp kalmak nedeniyle kısıtlı hareketlilik imkanı, yüz yüze iletişimde iç güdüsel olarak algılanan sosyal ipuçlarını takip etmek için daha fazla enerji harcamak olarak sıralanıyor.