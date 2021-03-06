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Evden çalışma sistemi başarısız oldu

06.03.2021 10:35 | Son Güncelleme:
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Evden çalışma sistemi başarısız oldu

Pandemiden önce çalıştığınızın işin evden olması yani uzaktan çalışma birçok çalışanın hayalini bile kuramayacağı bir sistemdi. Hemen hemen her çalışan böyle bir imkanın olmasını isterdi. Peki gerçekleşen bu çalışma sisteminden çalışanlar memnun mu?

Tüm dünyayı saran Kovid-19 salgının ortaya çıkması ile beraber de olumsuz bir nedenden de olsa bu hayal-istek gerçi oldu. Ama yapılan çalışmalar ve geçen süre itibari ile aslında o kadar çok istenen şeyin pek de iyi sonuçlar ortaya çıkarmadığı ortaya çıktı. Belki ilk işe giriş itibari ile bu şekilde devam etseydi farklı olurdu; ancak bu değişiklik sonucu psikolojik olarak iyi sonuçların yaşanmadığı ortaya çıktı.

Özellikle uzun süren toplantılar nedeniyle insanlarda tükenmişlik sendromuna neden olduğu tespit edildi. Uzaktan çalışma süresince de en çok kullanılan uygulama olan Zoom’dan dolayı bu sendrom Zoom tükenmişliği olarak adlandırılıyor. Zoom tükenmişliği veya Zoom yorgunluğu olarak adlandırılan bu olayın dört temel sebebi olduğu aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Stanford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından ortaya konan tespit ile beraber bu sendromdan kurtulmak için öneriler de yer alıyor.

Öncelikle bu sendroma yakalanmamızın sebebi aşırı ve yoğun göz teması, sürekli kendinize ait videoyu izlemek, masaya yapışıp kalmak nedeniyle kısıtlı hareketlilik imkanı, yüz yüze iletişimde iç güdüsel olarak algılanan sosyal ipuçlarını takip etmek için daha fazla enerji harcamak olarak sıralanıyor.

Ayrıca Zoom tükenmişliğinin etkisini azaltmak için öneriler de yapıldı. Araştırmacılara göre Zoom ekranını küçülterek katılımcıların yüzlerini ufaltabilirsiniz böylece mimiklere daha az enerji ve dikkat harcayarak daha çok pasif dinlenmiş olursunuz.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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