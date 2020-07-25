Evden çalışma sistemi mercek altına alındı

Öncelikle araştırmayı yapanın İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi olduğunu söylemek gerekiyor. Araştırma raporu, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Arıkboğa’nın başkanlığında Doç. Dr. Ebru Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Buket Akdöl ve Arş. Gör. Oğuzhan İrengün tarafından oluşturuldu. Hadi gelin raporun detaylarına bir göz atalım.

Bu raporun ilk sonucu, beyaz yakalıların %63 gibi bir bölümünün ilk kez evden çalışmasına rağmen yeni çalışma düzenine hızlıca ayak uydurması oldu. Çalışanların önemli bir bölümünün zaten kendine ait bir çalışma odasına sahip olduğu görüldü.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan bir diğer sonuç ise, kadınlarda tükenmişlik algısının daha yüksek olmasıydı. İş yükü nedeniyle kendisini tükenmiş hisseden kadın sayısı %17 civarında. Erkeklerde bu oran ise %11 dolaylarında. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasındaki en önemli etkenin kadınlara yüklenen iş yükü olduğu düşünülüyor. Kadınlar aynı zamanda çocuklar ve ev ile ilgilenmek zorunda kalıyor.

Araştırmanın önemli bir diğer dikkat çekici tarafı ise, salgının çalışma hayatını değiştirmesi ile ilgili. Beyaz yakalıların %65 gibi bir bölümü evden çalışma sisteminden son derece memnun. Fakat evde çalışma sürecinde çalışanlar kendi kontrollerinde olmayan pek çok nedenden dolayı ara vermek zorunda kalabiliyor. Bu durum performans düşüklüğüne yol açabilir. Sizce bu sistem gerçekten de daha ideal mi? Yorumlardan paylaşabilirsiniz.

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