Evden çalışmak verimliliği yüzde 22 artırdı

Dijital devrimin sosyal ve ekonomi alanındaki etkileri konusunda incelemeler yapan bağımsız kuruluş “Sapiens Enstitüsü” tarafından yapılan araştırmaya göre, geçen yıl evde çalışanların yüzde 22 oranında daha verimli çalışması, salgın döneminde Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) 216 ila 230 milyar euro arasında katkı sağladı.

Araştırmaya göre, geçen yıl mart ayında başlayan ilk “kapanmada” 167 ila 173 milyar euro, kasım ayında başlayan ikinci “kapanmada” ise 49 ile 57 milyar euro arasında GSYİH’ya evde çalışma sayesinde katkı sağlandı.

EVDEN ÇALIŞMANIN FAYDALARI

İnternet üzerinden evde çalışanların gürültüden ve dikkatlerini dağıtacak ortamdan uzakta çalışmaları, daha iyi işlerine konsantre olmaları, kahve ve yemek molalarını kendilerinin özgürce düzenlemeleri, işe gidip ve gelişlerde kaybedilen zamanın ortadan kaldırılması sayesinde verim yükseldi.

Enstitü tarafından kaleme alınan raporda, uzaktan çalışma sayesinde, motivasyon ve sorumluluk duygusunun artmasının dışında, genellikle çatışma veya devamsızlık kaynağı olan "birçok yönetimsel işlev bozukluğuna" daha rahat çözüm getirildiği kaydedildi.