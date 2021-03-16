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Evden çalışmak verimliliği yüzde 22 artırdı

16.03.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Evden çalışmak verimliliği yüzde 22 artırdı

Fransa’da yapılan bir araştırma Covid-19 salgını nedeniyle evde çalışanların veriminin yüzde 22 arttığını ortaya koydu.

Dijital devrimin sosyal ve ekonomi alanındaki etkileri konusunda incelemeler yapan bağımsız kuruluş “Sapiens Enstitüsü” tarafından yapılan araştırmaya göre, geçen yıl evde çalışanların yüzde 22 oranında daha verimli çalışması, salgın döneminde Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) 216 ila 230 milyar euro arasında katkı sağladı.

Araştırmaya göre, geçen yıl mart ayında başlayan ilk “kapanmada” 167 ila 173 milyar euro, kasım ayında başlayan ikinci “kapanmada” ise 49 ile 57 milyar euro arasında GSYİH’ya evde çalışma sayesinde katkı sağlandı.

EVDEN ÇALIŞMANIN FAYDALARI

İnternet üzerinden evde çalışanların gürültüden ve dikkatlerini dağıtacak ortamdan uzakta çalışmaları, daha iyi işlerine konsantre olmaları, kahve ve yemek molalarını kendilerinin özgürce düzenlemeleri, işe gidip ve gelişlerde kaybedilen zamanın ortadan kaldırılması sayesinde verim yükseldi.

Enstitü tarafından kaleme alınan raporda, uzaktan çalışma sayesinde, motivasyon ve sorumluluk duygusunun artmasının dışında, genellikle çatışma veya devamsızlık kaynağı olan "birçok yönetimsel işlev bozukluğuna" daha rahat çözüm getirildiği kaydedildi.

KAPANMA ÇOK UZARSA OLUMSUZ ETKİ EDER

Raporda, bununla birlikte evden çalışmanın çok daha fazla uzaması halinde bunun olumsuz etkilerinin daha fazla görülebileceği ve bu kez verimliliğin yüzde 20’ye kadar düşebileceği uyarısında bulunuldu.

“Harris Interactive” isimli bir başka bir kuruluş geçen hafta yayımladığı raporda, evden uzun süre çalışmanın gelecekte tecritte kalma hissi, stres, korku gibi duyguları körükleyerek, sağlığı tehdit edebileceği uyarısında bulunmuştu.

Bu konuda ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi adına hükümet, evden çalışanların haftada en az bir kere bürolarına uğramalarına imkan sağlayan bir düzenleme konusunda işçi sendikalarıyla anlaşma sağlamıştı.

Fransa Çalışma Bakanlığı’nın yaptığı bir araştırmaya göre, evden çalışma virüsün yayılma riskini yüzde 20 ila 30 arasında düşürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fransa

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