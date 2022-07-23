Evden çalışmak zorunda olanlar için sıcağa çözüm olabilecek portatif klima modelleri

Sıcak yaz günlerinde evden çalışanlar için en büyük sorunlardan biri: serinlemek. Evde çalışırken kullanabilecek ve evin havasını temizlerken ortamı ferahlatacak bir ürün arıyorsanız portatif klima modellerine bakabilirsiniz. Soğutucu gaz kullanılmaması nedeniyle çevre dostu olan bu ürünler, aynı zamanda HEPA filtreli yapısı ile hava içerisinde yer alan toz, polen, duman ve kirleri temizliyor. Eğer siz de evinizin her odasında kullanabileceğiniz portatif ve kolay kullanımlı hava serinletici arıyorsanız sizin için araştırıp bir araya getirdiğimiz ürünlere göz atabilirsiniz.

1. Odayı hem soğutur hem nemlendirir: Dijitsu Vn11 Portatif Hava Soğutucu

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Dijitsu Vn11 Portatif Hava Soğutucu, hafif ve kompakt tasarımıyla taşıması oldukça kolay bir ürün. Soğutucunun tekerlekli yapıda olması, ev veya ofis içerisinde istediğiniz noktaya ilerletmenizi sağlar. Aynı zamanda portatif olması sayesinde ürün, balkon gibi açık alanlarda kullanılabilir. Ekranında yer alan aydınlatma lambası sayesinde karanlık ortamlarda rahatlıkla kullanılan cihaz, 16 litrelik su haznesi ile odayı nemlendirir. Dokunmatik LCD ekranı rahat ve kolay kullanım imkânı sağlar. Klima kurulamayan ortamlarda ferah bir hava oluşturan bu ürünü incelemeye ne dersiniz?

2. Kendi küçük işlevi büyük: Artic Air Mini Klima Hava Soğutucu

Artic Air Mini Klima Hava Soğutucu, üç farklı hızda çalışan fanı ile hızlı soğutma sağlar. Vantilatör yerine kullanılabilen ürün, vantilatörden farklı olarak bir yandan havayı da soğutur. Böylece daha ferah bir ortam oluşturmada etkili olur. Ürünün toplam 750 ml su alan haznesi, havanın sekiz saat boyunca serin kalmasına yardımcı olur. Kompakt ve hafif yapısı sayesinde kolay taşınan ve her yerde kullanılabilen cihaz, USB kablosu ile çalıştığı için arabada da rahatlıkla kullanılabilir. Düşük enerji tüketimi sayesinde elektrik faturalarına avantaj sağlayan ürüne göz atmanızı öneririz.

3. Büyük alanlar için ideal: Dijitsu VN22 Hava Soğutucu

Ön yüzünde yer alan su göstergesinden ne kadar su kaldığı rahatlıkla görülebilen Dijitsu VN22 Hava Soğutucu uzaktan kumandalı kullanımı ile pratik ürünler arasında yer alır. Özellikle ofis gibi alanlarda kullanım için ideal olan ürün, negatif ion etkisi ile etkili soğutma sağlar. Dokunmatik LCD ekranı ile kullanım kolaylığı sağlayan ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım vadeder. Düşük enerji tüketimi ile faturalarda tasarruf sağlayan cihaz, tekerlekli gövdesi sayesinde ev veya ofis içerisinde rahatlıkla gezdirilebilir. Bu sayede ürünü istediğiniz odaya taşıyabilir, dilediğiniz yere ferahlık katabilirsiniz.

4. Her yerde yanınızda: Sarftech Taşınabilir Mini Klima Masaüstü Hava Soğutucu Nemlendirici

Üç kademeli fan üfleme özellikli Sarftech Taşınabilir Mini Klima Masaüstü Hava Soğutucu Nemlendirici ile odanızı ister soğutabilir ister nemlendirebilirsiniz. Hem soğuk hava üfleme hem atomize hâle getirilmiş su ile nemlendirme özelliği bulunan cihaz, küçük boyutlarına rağmen oldukça etkili bir ürün. Soğutucunun su seviyesinin ne kadar kaldığını gösteren su tankı, kullanıcılara pratik kullanım sağlar. Etkili soğutma sistemi ve kullanışlı olmasının yanında küçük ve kompakt yapısı ile taşıması epey kolay olan ürünü inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

5. Evde çalışırken hep yanınızda: Veova Air Cooler PRO Nem Alma Fonksiyonlu Mobil Klima

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Sıcak yaz aylarında evde çalışırken en büyük problemlerden biri, serinlemek olabilir. Veova Air Cooler PRO Nem Alma Fonksiyonlu Mobil Klima, çok fonksiyonlu yapısı ile kullanıcıların beğendiği ürünler arasında yer alır. Üç kademeli fanıyla cihaz, içerideki havayı sirkülasyona sokar. Bu sırada havayı HEPA filtrelerden geçirir ve ortamı havada bulunan toz ve kirlerden arındırır. 40 metrekareye kadar olan odalarda rahatlıkla kullanılabilen ürün, aynı zamanda nem alma özelliği sayesinde odadaki nemi azaltarak daha iyi nefes alınabilen ortam yaratır. Tekerlekleri sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahip cihaz, uzaktan kumanda ile kontrol edilerek kullanım kolaylığı sağlar.

6. Ferahlığın yeni adı: Arçelik Havadar Uzaktan Kumandalı İyonizer Hava Serinletici

Arçelik marka Havadar Uzaktan Kumandalı İyonizer Hava Serinletici, havayı soğuturken aynı zamanda temizler. İçerisinden geçen sıcak havada yer alan suyu emip buharlaştırarak soğutma özelliğine sahip ürünün, sekiz litre su tankı bulunur. Üstelik çok yönlü tekerleri ile oldukça rahat şekilde hareket ettirilen ürün, üç farklı hava üfleme hızı ile kullanıcıları memnun eder. Geniş açı salınımı ile her yöne serin havayı ulaştırma ve ferahlatma etkisi gösterir. Saatte 420 metreküp havayı üfleme özelliğinin yanında uyku modu ile sessiz çalışabilen cihazı çok seveceğinize eminiz.

7. Masalardaki ferahlığın yeni adı: MXJFYY Mini Hava Soğutucu Evaporasyon Taşınabilir Klima

MXJFYY Mini Hava Soğutucu Evaporasyon Taşınabilir Klima, portatif yapısı ve az yer kaplayan tasarımıyla tam bir kişisel klima özelliği gösterir. Üzerinde yer alan su haznesine buzlu su eklemeniz havayı serinletmek için yeterli olur. Ürün çalışır çalışmaz ortamın havası saniyeler içerisinde soğumaya başlar ve böylelikle sıcak yaz günlerinde çalışmak çok daha katlanılabilir hâle gelir. Üç farklı üfleme kademesi bulunan cihaz, düşük gürültü özelliği ile sessiz ortamlarda da rahat şekilde kullanılabilir. Geleneksel klimaların aksine havayı kurutmaktan ziyade nemlendiren ürün, daha rahat nefes almanızı sağlar.

8. Yeni nesil soğutma çözümü: Windmill Wm-1000 Mobil Evaporatif Soğutucu Sulu Klima

Ekonomik ve yeni nesil soğutma çözümlerinden olan Windmill Wm-1000 Mobil Evaporatif Soğutucu Sulu Klima, evaporatif soğutucular arasında beğenilen bir ürün. Bakım maliyetleri oldukça düşük olan cihaz, split klimalara göre daha az enerji harcar. Soğutucu gaz kullanmaması sayesinde çevreci bir yapı gösterir. Aynı zamanda üzerinde yer alan HEPA filtre ile dış havadan gelen toz, bakteri, polen ve dumanları filtre ederek içeride daha temiz bir hava oluşmasını sağlar. Kullanımı ve kurulumu da oldukça kolay olan ürün ile hızlı şekilde evinizin havasını değiştirebilirsiniz.