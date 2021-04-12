Evden Çalışmanın Gizli Maliyeti Var mı?

Evden çalışmanın ev ve işyeri arasında gidip-gelmek için yolda harcanan uzun saatlerden tasarruf etme ve işle özel hayat arasında daha iyi bir denge oluşturma gibi faydaları var. Ancak Amerika’daki Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun yeni yayınladığı bir araştırmaya göre evden çalışma ayrıcalığının mali bir bedeli de var.
Araştırmanın yazarlarından Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi profesörlerinden Christopher Stanton, "İnsanların evden çalışabilmeleri için buna özel bir alan ayırması gerekiyor" diyor. Uzman, pandemiden önce küçük apartman dairelerinde yaşayan çok sayıda çalışanın evden çalışma eğiliminin artması üzerine daha büyük evlere taşınma ihtiyacının doğduğunu kaydediyor.
Uzmanlar, araştırma kapsamında ABD Nüfus Sayımı Dairesi verilerini inceledi. Buna göre 2013-2017 yılları arasında evden çalışan en az bir kişinin yaşadığı hanelerde gelirin daha büyük bir kısmı, kiraya harcandı. Aynı doğrultuda evden çalıştığı için ofis olarak kullanmak üzere ilave bir odaya ihtiyacı olan ve daha büyük evler satın alanların konut kredisi (mortgage) ödemeleri arttı.
Profesör Christopher Stanton, "Kiraya ayda 1000 dolar harcayan bir hane, yaklaşık 1070 dolar harcamaya başladı. Bu, gelir dağılımında ortalama yüzde 7'lik bir artış anlamına geliyor" diyor.
Araştırmacılar, pandemiden önce ofiste çalışanların yüzde 10'unun pandemi sonrasında kalıcı olarak evden çalışma sistemine geçeceğini tahmin ediyor. Serbest (freelance) çalışma platformu Upwork'un kısa süre önce yaptığı bir ankete göre 2025 yılına kadar 36 milyon Amerikalı, uzaktan çalışma sistemine geçecek. Bu, pandemi öncesine göre uzaktan çalışanların sayısında yüzde 87'lik artış olacağına işaret ediyor. Bu çalışanların ilave masraflarla karşılaşabileceği öngörülüyor.
İlave masrafları üstlenmek yüksek gelirli haneler için daha kolay olsa da orta gelirli çalışanlar, bu masrafları karşılamakta zorlanabilir.
"Uzaktan çalışanların yaşadığı haneler, ofisten çalışanlara kıyasla konuta yüzde 20 daha fazla harcama yapmaya başlayabilir" diyen Stanton, gelir dağılımının alt yarısında yer alan haneler için bunun büyük bir masraf kalemi olduğunun altını çiziyor.
Ancak çalışanlar, işverenlerinden bu masrafları karşılamada bir kısım yardım alabilir.
Stanton, "Firmaların bu faturaların bir kısmını karşılayacağını ve ofis alanından yapacakları tasarrufu konut harcamaları artan çalışanlarına yansıtacaklarını düşünüyorum" diyor.
Elemanlarının evlerinde yeterli ofis sahası açmasının verimliliği arttıracağı gerçeği, şirketleri harekete geçirebilir.
"Küçük çalışma alanlarında ergonomik olmayan şartlarda çalışmak yorgunluğa ve uzun vadede çalışanların verimsiz olmasına yol açabilir" diyen Stanton, "İşverenlerin elemanlarının iyi çalışma alanlarına sahip olduğundan emin olmak isteyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuşuyor.