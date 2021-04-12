Evden Çalışmanın Gizli Maliyeti Var mı?

Evden çalışmanın ev ve işyeri arasında gidip-gelmek için yolda harcanan uzun saatlerden tasarruf etme ve işle özel hayat arasında daha iyi bir denge oluşturma gibi faydaları var. Ancak Amerika’daki Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun yeni yayınladığı bir araştırmaya göre evden çalışma ayrıcalığının mali bir bedeli de var.

Araştırmanın yazarlarından Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi profesörlerinden Christopher Stanton, "İnsanların evden çalışabilmeleri için buna özel bir alan ayırması gerekiyor" diyor. Uzman, pandemiden önce küçük apartman dairelerinde yaşayan çok sayıda çalışanın evden çalışma eğiliminin artması üzerine daha büyük evlere taşınma ihtiyacının doğduğunu kaydediyor.

Uzmanlar, araştırma kapsamında ABD Nüfus Sayımı Dairesi verilerini inceledi. Buna göre 2013-2017 yılları arasında evden çalışan en az bir kişinin yaşadığı hanelerde gelirin daha büyük bir kısmı, kiraya harcandı. Aynı doğrultuda evden çalıştığı için ofis olarak kullanmak üzere ilave bir odaya ihtiyacı olan ve daha büyük evler satın alanların konut kredisi (mortgage) ödemeleri arttı.