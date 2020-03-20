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Evden çalışmanın püf noktaları

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2020 20:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası pek çok işyeri evden çalışma kararı aldı. Evden çalışma sistemine geçen şirket sayısı her geçen gün arttıkça, çalışanlar evden çalışma sistemine uyum sağlamak konusunda çeşitli programlar geliştirmeye çalışıyor. İşte evden verimli bir şekilde çalışmanın püf noktaları…

Evden çalışmanın püf noktaları

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi ilk defa evden çalışmaya başlayacak. Büyük şirketlerin birçoğu geçtiğimiz haftadan itibaren çalışanlarını eve gönderirken, teknoloji şirketlerinin neredeyse hepsi ise evden çalışma sistemine geçti.

KİŞİSEL DİSİPLİN ŞART

İlk bakışta evden çalışmak kulağa hoş gelse de, çalışan kişilerin bu sisteme ayak uydurabilmesi çok da kolay olamayabiliyor. Evden verimli bir şekilde çalışabilmek için kişisel disiplinin yüksek olmasını gerektiriyor. Buna sahip olmayanların ya da evde uygun ortam bulamayanların performansının düşmesi kaçınılmaz hale geliyor.

Evden çalışmanın ilk ve en önemli kuralı; ev içerisinde çalışmaya odaklanılacak rahat ve fonksiyonel bir bölgenin hazırlanılması gerekiyor. İş günü çok iyi planlanmalı, çalışma saatleri ve mola saatleri konusunda çok dikkat edilmelidir. Çalışma saatlerinde kesinti yapmamak konusundaki hassasiyet aileye, arkadaşlara iletilmeli, istedikleri zaman plan yapamayacakları iletilmelidir.

TV’de, sosyal medyada düzenli olarak virüs haberlerini okumak iş yapmaya engel oluşturacağı gibi paniği de tetikleyecek, psikolojiyi olumsuz etkileyecektir. Uzmanlar çalışma saatleri içerisinde mümkün olduğunda televizyondan ve sosyal medyadan uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.

İŞTE EVDEN VERİMLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMANIN İPUÇLARI

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