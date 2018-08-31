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Evden çığlıklar yükselince gerçek ortaya çıktı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.08.2018 10:12 | Son Güncelleme

İngiltere'de günlerdir konuşulan cinayet sonunda aydınlatıldı. 22 yaşındaki ve 49 yaşındaki iki kadının hayatını kaybettiği olayın sır perdesi ortadan kalktı.

Evde bıçaklanmış halde bulunan iki kadın olay yerinde yaşamını yitirirken katilin garip hareketleri dikkatlerden kaçmadı.

İnsan avında sonuca ulaşıldı!

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İngiltere'nin günlerdir konuştuğu insan avında sonuca ulaşıldı, sevgilisi ve annesini öldüren adam yakalandı.
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Birmingham'a bağlı Solihull'da Pazartesi günü sabah servislerinde acil servis arandı.
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İki kadın bir evde bıçaklanmış halde bulundu.
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Polisler, saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Raneem Oudeh ve 49 yaşındaki Khaola Saleem'in hayatını kaybettiği belirledi.
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Olay yerini inceleyen dedektifler, bıçaklı saldırıyı Oudeh'in eski sevgilisi Janbaz Tarin'in yaptığını gösteren kanıtlar buldu.
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Tarin'in saklandığı yeri söyleyenlere 5 bin sterlin ödül verileceği duyuruldu.
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Polis üç gün süren insan avından sonra katili Solihull yakınlarında yakaladı.
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Tarin'in yakalanma görüntülerini İngiliz medyası manşetten verdi. Bir binadan çıkarılan Tarin'in polis kollarındayken tuhaf hareketler yapması dikkat çekiyor.
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Afganistan uyruklu Tarin'in 2012 sonlarında İngiltere'ye taşındığı belirtiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere cinayet ölüm

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