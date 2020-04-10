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Evden çıkamayınca balkondan balkona oyun oynadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2020 17:16 | Son Güncelleme

Çin'den dünyaya hızla yayılan koronavirüsden korunmak için 20 yaş altına konan sokağa çıkma yasağı, evde sıkılan çocuklara engel olamadı. Balkondan balkona oyun oynayan çocuklar, buldukları oyunlarla keyifli vakit geçirmeyi başardı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir sitede oturan ve korona virüs nedeniyle evden çıkamayan çocuklar, çeşitli aktiviteler bulmaya başladı. Evlerden çıkamayan çocuklar, oturdukları sitenin farklı dairelerinde oturan arkadaşlarıyla balkondan balkona "isim, şehir, bitki" oyunu oynamaya başladı. Balkona çıkan çocuklar, buldukları yöntemle eğlenceli vakit geçiriyor.

Aslıhan Arslan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ’Hayat eve sığar’ sloganı ile ’Evde kal’ uyarısı yaptı. Arslan, "Bu virüs dolayısı ile sokağa çıkma yasağı olduğu için bizde arkadaşlarımızla birlikte balkondan balkona isim bitki şehir oynuyoruz" dedi.

Tunahan Arslan da korona virüsü nedeniyle dışarı çıkamadıkları için evde canlarının çok sıkıldığını, bu yüzden de arkadaşları ile balkondan balkona oyun oynadıklarını söyledi.

Kayra Kapanşahin ise vatandaşlara ’evde kal’ çağrısında bulunarak, "Sizde evde kalın, bu virüsü atlatabiliriz bence" ifadelerini kullandı. (İHA)

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balkon oyun

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