Evden çıkamayınca camdan cama gün yaptılar! Komşuların koronavirüs önlemi

30 dairenin bulunduğu sitede Whatsapp grubunda haberleşerek her gün belirli saatlerde camlara çıkan kadınların sohbeti görenleri gülümsetiyor.

Evden çıkamayan komşular camdan cama gün yaptı

Bursa’da korona virüs sebebiyle bir araya gelip toplanamayan kadınlar camdan cama gün yapıyor.

Mudanya ilçesinde 3 bloklu sitede belli aralıklarla bir araya gelerek gün yapan kadınlar, korona virüsten dolayı evlerinden çıkamayınca çözümü camdan cama gün yapmakta buldu.

30 dairenin bulunduğu sitede yaşayan kadınlar, kurdukları Whatsapp grubunda her gün belirli saatlerde haberleşip kahvelerini alıp camlara çıkarak sohbetlerine devam ediyor.

Korona virüsten dolayı evden çıkamadıkları için böyle bir yöntem bulduklarını ifade eden Melek Atlı, şunları söyledi:

"Biz 3 bloklu sitede oturan komşu kadınlar olarak her gün düzenli olarak bir araya gelip sohbet ediyorduk. "

"Korona virüsten dolayı evden çıkamıyoruz. Bizde bloklar birbirine yakın olduğu için böyle bir yönteme başvurduk."

"Evlerimizde pişirdiğimiz kahvelerimizi alıp camdan cama gün yapıp sohbet ediyoruz. "