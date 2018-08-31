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Evden çıkıp, dönmeyen engelli aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

BOLU'nun Gerede ilçesinde, zihinsel engelli Bayram Akman (55), önceki gün evinden çıktıktan sonra kayboldu.

Evden çıkıp, dönmeyen engelli aranıyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun Gerede ilçesinde, zihinsel engelli Bayram Akman (55), önceki gün evinden çıktıktan sonra kayboldu. Akman'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Gerede'nin Ortaca köyünde oturan zihinsel engelli Bayram Akman, çarşamba günü sabah saatlerinde, evinden ayrıldı. Geç olmasına rağmen eve dönmeyen Akman, yakınları tarafından aranmaya başlandı. Akman'ın yakınları, bir süre sonra jandarmaya haber verdi. Köy ve çevresinde, dün arama çalışması yapan jandarma ekipleri, Akman'ı bulamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekiplerinin de katılımıyla dün başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Ekipler, Akman'ı köy ve çevresinde bulunan ormanlıktaki 10 hektarlık alanda köy sakinlerinin de yardımıyla aradı.
Öte yandan Bayram Akman'ın daha önce de kaybolduğu ve 3 gün sonra köye geldiği öğrenildi.

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Evden çıkıp, dönmeyen engelli aranıyorEvden çıkıp, dönmeyen engelli aranıyorEvden çıkıp, dönmeyen engelli aranıyorEvden çıkıp, dönmeyen engelli aranıyor

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