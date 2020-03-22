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'Evden çıkmayın' uyarısına ilginç cevap: Evde otura otura, karımla kavga ettim

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 10:49 | Son Güncelleme

Muğla’da dün Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sağlık görevlileri sokakta bulunan vatandaşları uyardı. Sağlık görevlilerinin evde oturmaları konusunda uyardığı bankta oturan iki kişiden Alaattin Kaya’nın (57), "Evde otura otura vallahi karımla kavga ettim" cevabı, şaşkınlık yarattı.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi ve vaka sayısının her geçen gün artmasının ardından uzmanlar ve yetkililer alınan tedbirler kapsamında 'evde kalın' çağrısında bulundu. Tüm uyarılara rağmen, risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar çağrılara kulak asmadı. Gece yarısından itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi.

Muğla'da da dün, uyarılara kulak asmayan vatandaşlar, 'sosyal mesafe' tavsiyesine de uymayıp, parklardaki banklarda yan yana oturdu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı sağlık görevlileri, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlem ve tedbirler konusunda otogar, park, pazaryeri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşlara içinde bulundukları risk durumu ile ilgili bilgi verip, broşür dağıttı.

BROŞÜR DAĞITIRKEN GÜLÜMSETEN DİYALOG

Menteşe Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı önündeki parkta broşür dağıtımı sırasında ise sağlık görevlisi ile vatandaş arasında ilginç diyalog yaşandı. Görevliler, bankta yan yana oturan iki kişiye, "Koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkmamanız sizin sağlığınız açısından daha iyi olacaktır. Şu anda yan yana oturuyorsunuz. Özelikle mesafede çok yakın. Kronik hastalar ile yaşlılarda daha çok etkili olduğu için bu süre zarfında evde bulunmanız lazım" uyarısında bulundu. Bankta oturanlardan Alaattin Kaya (57) ise uyarı karşısında, "Evde otura otura vallahi karımla kavga ettik" cevabını verdi.

Kaya'nın cevabı güldürürken, sağlık görevlisi, "Sizin sağlığınız daha önemli" deyince Kaya, parktan ayrılarak evinin yolunu tuttu.

Vatandaşların birbirleriyle olan mesafeyi korumadıklarını fark ettiğini belirten sağlık görevlisi Aytül İnce Doyran, "Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün talimatları doğrultusunda, koronavirüs salgını hakkında bilgilendirme çalışmalarımız sürüyor. Halkımızı evde kalmaları ve bireysel olarak kendilerini nasıl koruyacakları konularında bilinçlendiriyoruz. İnsanlarımızın mesafeyi korumadıklarını fark ettim. Evden dışarıya çıkmamaları konusunda sürekli uyarılar yapılıyor. Bu kritik süreçte bireysel önlemlerimizi alarak kurallara uyulması gerekiyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Alaattin Kaya koronavirüs

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