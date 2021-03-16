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  4. Evden depoya uyuşturucu taşıma polise takıldı

Evden depoya uyuşturucu taşıma polise takıldı

16.03.2021 09:22 | Son Güncelleme:
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Mersin polisi, evden eve taşımacılık yapan bir firmanın kamyonuyla evden depoya taşınan 69 kilogram esrar ele geçirdi.

Mersin polisi, evden eve taşımacılık yapan bir firmanın kamyonuyla evden depoya taşınan 69 kilogram esrar ele geçirdi. Kutuların içerisinde, tabakların her birinin arasına konan esrarlar, tek tek çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Mersin’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine evden eve nakliyat yapan bir firmanın kamyonunu takibe alan ekipler, bir süre izleme yaptı. 2 ay süren hem teknik hem fiziki takip sonucunda kamyonun Selçuklar Mahallesi’nde bir depoya malzeme indirdiğini tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Kamyondan indirilen kutuları tek tek kontrol eden ekipler, tabakların arasına tek tek gizlenmiş 28 paket halinde 67,5 kilogram kubar esrar ile 3 paket halinde 1,5 kilogram toz esrar ele geçirdi. Kamyonun üzerinde "Türkiye’nin her yerine evden eve taşımacılık" yazısı ise dikkat çekti.
Olayla ilgili gözaltına alınan F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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