HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evden eşya çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Evden eşya çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

22.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de bir evden eşya çalan hırsızlar Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandılar.Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Dereobası köyü Mitisin Yaylasında bulunan evinde eşyalarının çalındığını gören ev sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Evden eşya çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Osmaniye’de bir evden eşya çalan hırsızlar Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandılar.
Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Dereobası köyü Mitisin Yaylasında bulunan evinde eşyalarının çalındığını gören ev sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde şahısların C.Ö.A. ve M.A.B. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda şahıslar araç içerisinde çaldıkları eşyalarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Çalınan eşyalar ev sahibine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahısların adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
İşte her gün israf edilen su miktarı!İşte her gün israf edilen su miktarı!
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

22 Mart koronavirüs tablosu

Can Coşkun kimdir? Can Coşkun kaç yaşında? Can Coşkun nereli?

Can Coşkun kimdir?

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli? Şirin Payzın kaç yaşında?

Şirin Payzın kimdir?

Ekrem İmamoğlu: Gezi Parkı’yla ilgili mülkiyet davası açacağız

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş 'Gezi Parkı' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.