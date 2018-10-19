HABER

Evden eve 14 metrelik köprü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Çorum'da bir kişinin, 12 yıl önce yan binada yaşayan felçli anne babasının bakımını üstlenen eşinin her gün merdiven inip çıkmaması için iki ev arasında yaptırdığı, anne babasının vefatının ardından ise sebze yetiştirmek için kullanılan 14 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğindeki ahşap köprü dikkat çekiyor - Emekli Hamza Çakal: - "Eşim yıllar boyunca merdiven inip çıkıyordu ve yoruluyordu. Ben de 2006 yılında bir inşaat ustası ile köprü projesi yaptım. Evden eve köprü yaparak eşimi rahat ettirdim" - Perihan Çakal: - "Kayınvalidem ve kayınpederim vefat ettikten sonra köprüyü bahçeye çevirdim. Evin tüm sebze ihtiyacını şimdi buradan karşılıyorum"

ÇORUM (AA) - İLYAS GÜN - Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan Hamza Çakal, felçli anne babasının vefatından önce bakımlarını üstlenen eşinin her gün merdiven inip çıkmaması için 12 yıl önce iki ev arasında yaptırdığı 14 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğindeki ahşap köprü dikkat çekiyor.

Alacahöyük Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk babası emekli Hamza Çakal (60), AA muhabirine, evinin yanındaki binada yaşayan felçli anne babasının bakımını üstlenen eşi Perihan Çakal'ın bacağında protez olduğunu, her gün merdiven inip çıkmak zorunda kaldığını anlattı.

Eşinin, anne babasının bakımını vefat edene kadar üstlendiğini söyleyen Çakal, "Hem annem hem babam felçli olduğu için eşim onların bakımını yapıyordu. Onun da ayağında protez var. Eşim yıllar boyunca merdiven inip çıkıyordu ve yoruluyordu. Ben de 2006 yılında bir inşaat ustası ile köprü projesi yaptım. Evden eve köprü yaparak eşimi rahat ettirdim." dedi.

- Köprüde şimdi sebze yetiştiriyorlar

Anne ve babasının birkaç yıl önce vefat etmesinin ardından köprüyü adeta bahçeye çevirdiklerini ifade eden Çakal, şunları dile getirdi:

"Sokağın ortasına kendi imkanlarımızla köprü yaptık. Diğer evin merdivenini iptal ettik. Misafir gelince direkt köprüden diğer eve geçiriyoruz ve orada kalıyor. İki evi tek bir ev haline getirdik. Aynı zamanda köprü uzun olunca bahçeye de çevirdik. Eşimle benim günlük sebze ihtiyacımızı karşılayan bir alan olmuş oldu. Biber, domates, salata, fasulye, soğan, bamya gibi birçok sebzeyi köprü üzerinde yetiştirip tüketiyoruz."

Bacağında protez bulunduğunu aktaran Perihan Çakal ise "Kayınvalidem ile kayınpederim felçliydi ve bakımlarını ben yapmak zorundaydım. Bacağımda da protez var. Hem o tarafta hem bu tarafta merdiven var. İn, çık beni yoruyordu. Sürekli iki ev arasında merdiven inip çıkmak zorunda kalıyordum. Eşim bana bu köprüyü yaptırdı. Biraz ilginç oldu tabii ki, mahalleden geçenler burayı görünce fotoğraflarını çekip gidiyor." dedi.

Bahçeleri olmadığını belirten Çakal, "Ben bahçe yapmayı da seviyorum. Kayınvalidem ve kayınpederim vefat ettikten sonra köprüyü bahçeye çevirdim. Evin tüm sebze ihtiyacını şimdi buradan karşılıyorum." ifadesinde bulundu.

PARTNERSerenay 'Bergen'i beğenmedi! Serenay 'Bergen'i beğenmedi!
Tabiat Parkı'ndaki çöplüğe klipli tepkiTabiat Parkı'ndaki çöplüğe klipli tepki
Çeltiği karayolunda kurutuyorlarÇeltiği karayolunda kurutuyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alacahöyük Çorum Hitit köprü

En Çok Okunan Haberler

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

İlginizi Çekebilir

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eber Gölü tamamen kurudu! 'En azından tarıma açılsın' talebi

Eber Gölü tamamen kurudu! 'En azından tarıma açılsın' talebi

Milyonlarca ölü arı sahile vurdu

Milyonlarca ölü arı sahile vurdu

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Kahramanmaraş'ta korkunç görüntü! Öldürüp trafik levhasına astılar

Kahramanmaraş'ta korkunç görüntü! Öldürüp trafik levhasına astılar

Kayalıklara düşen kişi 12 saatte kurtarıldı

Kayalıklara düşen kişi 12 saatte kurtarıldı

Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararına AK Parti'den tepki: Yasalar çiğnendi

Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararına AK Parti'den tepki: Yasalar çiğnendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.