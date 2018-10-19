Evden eve 14 metrelik köprü

ÇORUM (AA) - İLYAS GÜN - Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan Hamza Çakal, felçli anne babasının vefatından önce bakımlarını üstlenen eşinin her gün merdiven inip çıkmaması için 12 yıl önce iki ev arasında yaptırdığı 14 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğindeki ahşap köprü dikkat çekiyor.

Alacahöyük Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk babası emekli Hamza Çakal (60), AA muhabirine, evinin yanındaki binada yaşayan felçli anne babasının bakımını üstlenen eşi Perihan Çakal'ın bacağında protez olduğunu, her gün merdiven inip çıkmak zorunda kaldığını anlattı.

Eşinin, anne babasının bakımını vefat edene kadar üstlendiğini söyleyen Çakal, "Hem annem hem babam felçli olduğu için eşim onların bakımını yapıyordu. Onun da ayağında protez var. Eşim yıllar boyunca merdiven inip çıkıyordu ve yoruluyordu. Ben de 2006 yılında bir inşaat ustası ile köprü projesi yaptım. Evden eve köprü yaparak eşimi rahat ettirdim." dedi.

- Köprüde şimdi sebze yetiştiriyorlar

Anne ve babasının birkaç yıl önce vefat etmesinin ardından köprüyü adeta bahçeye çevirdiklerini ifade eden Çakal, şunları dile getirdi: