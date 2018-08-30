HABER

"Evden eve taşımacılık kamyonetiyle" göçmen kaçakçılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 09:20 | Son Güncelleme

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evden eve eşya taşımacılığı yapan bir nakliye firmasının kamyonetinde 30 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evden eve eşya taşımacılığı yapan bir nakliye firmasının kamyonetinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaleiçi mevkisindeki bir evden, kapalı kasa kamyonete çok sayıda kişinin bindirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, bir firmaya ait üzerinde "asansörlü evden eve taşımacılık" yazan 22 AG 326 plakalı kamyoneti, MOBESE kameralarından da izleyerek kent merkezinde bir süre takip etti.

İstasyon Mahallesi'ndeki Kamyon Garajı yakınlarında durdurdurulan aracın kasasının kapalı arka tentesini açan polis ekipleri, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu çeşitli uyruklarda 30 düzensiz göçmen tespit etti.

Polis, kamyonetin kasasında ayrıca Meriç Nehri'nden yasa dışı geçiş için kullanılacağı tahmin edilen şişme bot buldu.

Yanlarında taşıdıkları çanta ve bavullarıyla polis minibüsüne bindirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kamyonet sürücüsü T.C. gözaltına alındı.

PARTNERKulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...Kulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...
Gündemi sarsacak iddia: Terör örgütü 300 dolara çocuk topluyor!Gündemi sarsacak iddia: Terör örgütü 300 dolara çocuk topluyor!
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile görüştüMilli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Edirne eşya evden eve taşımacılık Göçmen Kaçakçılığı kamyonet nakliye yurt dışı

En Çok Okunan Haberler

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Trump tüm dünyayı kandırdı mı? Gündemi sarsacak iddia

Trump tüm dünyayı kandırdı mı? Gündemi sarsacak iddia

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ta 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları

Ahmet Hakan Murat Hazinedar'la ilgili rüşvetin belgesini açıkladı!

Ahmet Hakan Murat Hazinedar'la ilgili rüşvetin belgesini açıkladı!

Manisa'da 30 Ağustos töreni

Manisa'da 30 Ağustos töreni

Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos töreni

Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos töreni

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Azerbaycan'da Zafer Bayramı kutlaması

Azerbaycan'da Zafer Bayramı kutlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.