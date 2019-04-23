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Evden hırsızlığa tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Osmaniye Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden ekipler, 4 şüphelinin bazı eşyaları bir araca yüklediğini gördü.

Ekipleri fark eden şüphelilerin kaçması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu biri kadın 4 kişi yakalandı.

Şüphelilerin aracında arama yapan ekipler, şofben, televizyon, 2 su saati, elektrikli su ısıtıcısı, uydu alıcısı, elektrikli süpürge ile bazı mutfak eşyaları, inşaat malzemeleri ve elektrik malzemeleri ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karamürsel Adliyesine sevk edilen şüphelilerden İ.A, S.O. ve K.O.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, şüpheli kadın G.B adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, kapı kilidi kırılarak bir evden çalındığı tespit edilen eşyalar, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

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Kocaeli

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