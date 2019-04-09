Evden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Mart'ta İçerenköy'de bir apartmandaki daireye giren hırsızlık zanlıları evdeki 100 bin lira değerinde ziynet eşyalarını çalarak kaçtı. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Apartmandaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karışan şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polis, Ataşehir'de bir adrese düzenlediği baskında şüpheli Çilem G'yi (34) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 17 "evden hırsızlık", 2 "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", 4 "mala zarar verme", 2 "açıktan hırsızlık", "iş yerinden hırsızlık" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamera kayıtlarında 1'i kadın 4 kişinin yüzlerini şapka ve örtüyle gizleyerek apartmana girdikleri, çaldıkları ziynet eşyasının bulunduğu çantayla çıktıkları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Çilem G. tutuklandı.

Polisin olaya karışan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

