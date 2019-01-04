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Evden hırsızlık olayları azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 19:02 | Son Güncelleme

Ülke genelinde yaşanan evden hırsızlık olayları 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 28,1 azaldı - Geçen yıl ülke genelindeki 73 bin 861 evden hırsızlık olayının yüzde 26,2'si aydınlatıldı

Ülke genelinde yaşanan evden hırsızlık olaylarının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 28,1 azaldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen evden hırsızlık olaylarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, geçen yıl ülke genelinde, 73 bin 861 evden hırsızlık olayı meydana geldi. Bu olayların aydınlatılma oranı ise yüzde 26,2 oldu.

Bir önceki yıl ise ülke genelinde 102 bin 743 evden hırsızlık olayı yaşandı. Bu olaylardan yüzde 20,6'sı yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldı.

Son iki yıl kıyaslandığında ülke genelindeki evden hırsızlık olaylarında yüzde 28,1 azalma oldu.

- Üç büyük kentteki durum

Alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar sonucu, evden hırsızlık son iki yılda Ankara'da yüzde 63,4, İstanbul'da yüzde 31, İzmir'de ise yüzde 55,6 azaldı.

Paylaşımda, asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilip sokakta polis ve jandarma personelinin görünürlüğünün artması sonucunda evden hırsızlık olaylarında azalma olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Evden hırsızlık İçişleri Bakanlığı

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