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Evden hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 12:53 | Son Güncelleme

Mersin’de jandarma ekipleri, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli Kumkuyu’da 4, Üçtepe Mahallesi’nde de 2 evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Evden hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı

Mersin’de jandarma ekipleri, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli Kumkuyu’da 4, Üçtepe Mahallesi’nde de 2 evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Plaka Tanıma Sistemi ve bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerini ve araçlarını belirledi. Bunun üzerine şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, S.S., D.F.A. ve D.B. isimli şüphelileri çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. Ekipler, adresinde bulunamayan şüpheli D.F.A.’yı ise arama çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan ekipler, Tarsus’un Yenice Mahallesinde bulunan baz istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayını da aydınlattı. Yapılan çalışma sonucunda operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar suçlarını itiraf ederken, çalmış oldukları 1 jeneratör ve 100 metre kablo baz istasyonu yetkililerine teslim edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Evden hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı

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