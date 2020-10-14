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Evden hırsızlık yaptı, evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 13:17 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişiyi gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Evden hırsızlık yaptı, evinde yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden şahsın evinde yapılan aramada, hırsızlık suçundan elde ettiği değerlendirilen 200 riyal para, 1 laptop ve 1 motosiklet ele geçirildi. Şüpheli, bölgede çeşitli tarihlerde meydana gelen 2 hırsızlık suçunu da kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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