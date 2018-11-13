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Evden kaçan Hatice, haberleri görünce babasını arayıp evine döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

MALATYA'da, geçen perşembe günü evden kaçan, ailesinin gözyaşlarıyla dönmesi için çağrıda bulunduğu Hatice Gül Gök (14), babası Kemal Gök'ü (45) telefonla arayıp, haberleri görünce çok üzüldüğünü söyledi.

Evden kaçan Hatice, haberleri görünce babasını arayıp evine döndü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, geçen perşembe günü evden kaçan, ailesinin gözyaşlarıyla dönmesi için çağrıda bulunduğu Hatice Gül Gök (14), babası Kemal Gök'ü (45) telefonla arayıp, haberleri görünce çok üzüldüğünü söyledi. Akrabalarının evinde kaldığını ve pişman olduğunu belirten Hatice, ailesi tarafından alınıp, evine getirildi.
​Okula gitmek istemediğini belirterek, eğitimine devam etmeyen Hatice Gül Gök, 8 Kasım Perşembe günü sabaha karşı, ailesi uyurken, Sıtmapınarı Caddesi'nde bulunan evlerinden ayrıldı. Hatice'yi bulmak için ailesi seferber oldu. Çevredeki esnafa soran, kent merkezindeki kafeler ve gidebileceği yerleri karış karış arayan ailesi, sonuca ulaşamadı. Hatice'nin annesi Filiz Gök'ü 2012 yılında geçirdiği beyin travması sonucu kaybeden ve 2013'te ikinci evliliğini yapan Kemal Gök, kızının evden kaçtığını belirterek, "Onu bularak eve getirdim. Getirdikten sonra ablasına ve eşime ona baskı yapmamalarını, bir şey söylememelerini tembih ettim. Çocuğuma, eşime ve ablasına 'Sakın bir şey söylemeyin, üzerine baskı yapmayın' dedim. 'Tamam' dediler. Yediler, içtiler, eğlendiler. En son gideceği gün pasta bile kesmiş, ablasının doğum gününü kutlamıştı. Ben Adana'ya gitmiştim. Bir telefon geldi, yine kaçtığını söylediler. Hemen Malatya'ya döndüm ve onu aramaya başladım" dedi.
BABASININ GÖZYAŞLARINA DAYANAMADI
Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuşan ve gözyaşlarıyla kızına dönmesi için seslenen Kemal Gök'ün çağrılarına kayıtsız kalamayan Hatice, dün ailesine telefonla ulaştı. Haberleri görüp, babasını arayan ve üzüntülerine yüreğinin dayanmadığını belirten Hatice, akrabalarının evinde kaldığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Bunun üzerine akrabalarına giden Kemal Gök ve eşi Nezihe Gök (30), Hatice'yi alıp, evlerine döndü. Hatice Gül Gök, ailesine pişman olduğunu söyleyip, bir daha evden kaçmayacağına dair söz verdi.

​FOTOĞRAFLI

Evden kaçan Hatice, haberleri görünce babasını arayıp evine döndü

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