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Evden kaçan kızı ailesine götürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 19:22 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, evinden kaçan 13 yaşındaki R.D.

Evden kaçan kızı ailesine götürdü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, evinden kaçan 13 yaşındaki R.D. adlı kız çocuğu, bir motosikletliden kendisini şehir merkezine bırakmasını istedi. Motosikleti, çocuğu tanıyarak ailesine bıraktı. R.D. ailesi ile kalmak istemeyince korumaya alındı.
Yığılca'nın Asar köyündeki evinden dün çıkarak fındık bahçesine gittiğini söyleyen R.D. evine geri dönmedi. Bunun üzerine R.D.'nin babası H.D, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, Düzce ve Sakarya AFAD ekipleri, Düzce Arama Kurtarma Derneği ekipleri köye gelerek arama çalışması başlattı. Bugün arama çalışmaları devam ederken, R.D. köye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta gördüğü bir motosikletli kişiden kendisini Düzce şehir merkezine bırakmasını istedi. Motosikletli kişi, küçük kızı tanıyarak motosikletle ailesine götürdü. Küçük kız, jandarmaya ailesi ile kalmak istemediğini belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bilgilendirilirken, çocuk koruma altına alındı. Yetkililer, bir ay boyunca aile ile çocuk arasında irtibat kurulacağını, çocuğun ailesine gitmek istememesi durumunda devlet korumasına alınacağını belirtti.
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Evden kaçan kızı ailesine götürdüEvden kaçan kızı ailesine götürdü

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