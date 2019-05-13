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Evden kaçarak polise sığınan genç kız, babalarının istismarını ortaya çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 18:45 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta kızları P.E.(18) ve I.E.’ye(6) yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan H.E.’nin(41), 51 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Evden kaçarak polise sığınan genç kız, babalarının istismarını ortaya çıkardı

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta kızları P.E.(18) ve I.E.’ye(6) yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan H.E.’nin(41), 51 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. P.E.’nin babasının cinsel istismarından kurtulmak için evin penceresinden atlayarak polise sığındığı ve ifadesinde kız kardeşi I.E.’ye yönelik de istismarda bulunduğunu anlatması üzerine açılan ikinci soruşturmanın bu dosyayla birleştirildiği ortaya çıktı.
Olay, 15 Eylül 2018’de meydana geldi. Tek katlı evlerinin penceresinden atlayıp kaçarak, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giden P.E., babasının 3 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu. Gözaltına alınan baba H.E., tutuklandı. Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamenin ardından H.E. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. P.E.’nin savcılıkta verdiği ifadede babasının 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu, annesinin de bunu öğrenmesine rağmen göz yumduğunu söyledi. P.E., babasının kız kardeşi I.E.’ye yönelik de cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine ayrı bir soruşturma açıldı. Soruşturmanın ardından I.E.’ye yönelik cinsel istismar suçundan ikinci bir iddianame hazırlandı. İki dosya birleştirilerek H.E. hakkında toplamda 51 yıl hapis cezası istendi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.E., eşi M.E., mağdur P.E. ve avukatları katıldı. Koruma altında bulunan I.E.’nin telekonferans yöntemiyle ifadesi alındı. I.E., babasının ablasını kömürlüğe kilitleyip dövdüğünü kendisine de istismarda bulunduğunu söyledi. Baba H.E. ise suçlamaları kabul etmediğini anlatarak, "Kızlarımı baba şefkatiyle sevdim. Kızlarım ve eşim rahat bir hayat sürmek için bana bu iftirayı atmışlardır. Tahliyemi talep ediyorum." dedi. Ayrıca şeker hastası olduğunu iddia eden H.E., cinsel hayatının olmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, H.E.’nin cinsel yönden muayenesinin yapılması için hastaneden rapor alınmasına karar verdi. H.E.’nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.
KIZLARIN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Ailenin avukatı Merve Kır, duruşma sonrası Zonguldak Kadın Platformu ile birlikte adliye önünde açıklamada bulundu. Çok zor ve utanç verici bir dosya ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Kır, "Bugünkü duruşmada 6 yaşındaki çocuğun ifadesi alındı. İfadesi alınırken hepimizin tüyleri diken diken oldu. İnanın 6 yaşındaki bir çocuğun söyleyemeyeceği ve çok zor ifade edebileceği şeyleri gerçekten çok zor bir şekilde ifade etti. Tabi karşı taraf da kendisini savunuyor. Sanık, ‘Ben içeride olayımda rahat gezsinler’ veya ‘Küçük kız kardeşini kıskandığı için böyle şeyler yapıyor’ gibi komik bir savunmada bulunuyor kendisi. Diyebileceğimiz bir şey yok şuanda. Şimdi mahkeme ertelendi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ertelenmesindeki sebep ise, artık ifadeler alındı ama sanık kendisinin şeker hastası olduğunu ve bu yüzden cinsel sıkıntısı olduğunu beyan etmişti. Mahkeme de bu yönde bir rapor istemişti. Şimdi bu raporu bekliyoruz." dedi.

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