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Evden kaçıp sokakta yaşayan 4 çocuk, ailelerine teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 11:24 | Son Güncelleme

ADANA'da yıkılan bir apartmanın molozları içinde yaşadığı iddia edilen A.Y.

Evden kaçıp sokakta yaşayan 4 çocuk, ailelerine teslim edildi

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yıkılan bir apartmanın molozları içinde yaşadığı iddia edilen A.Y. (16), A.Y. (16), A.D. (15) ve A.K.(16), polis tarafından bulundukları yerden alınıp, ailelerine teslim edildi.
Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde yıkık bir binanın molozları arasında 4 çocuğun yaşadığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis, A.Y., A.Y., A.D. ve A.K.'yi bulunduğu yerden alıp Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada karınları doyurulan 4 çocuğun evlerine aralıklı olarak gittiği bunun dışında molozların içinde yaşadığı tespit edildi. Çocuklara daha önce mendil satmak ve otomobil camı silmekten işlem yapıldığı da belirlendi. Çocuklar daha sonra çağrılan ailelerine teslim edildi.

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Evden kaçıp sokakta yaşayan 4 çocuk, ailelerine teslim edildiEvden kaçıp sokakta yaşayan 4 çocuk, ailelerine teslim edildiEvden kaçıp sokakta yaşayan 4 çocuk, ailelerine teslim edildiEvden kaçıp sokakta yaşayan 4 çocuk, ailelerine teslim edildi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
...peki bu çocuklar neden ailelerinden kaçarak sokakta yaşamışlar ve yaşıyorlar bu incelenmiş mi acaba? bu aileler çocuklara şiddet mi uyguluyor?, dilenciliğe mi itiyor? sorun nedir? sosyal hizmetler müdürlüğünün bunları araştırması gerekir.
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