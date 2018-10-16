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Evden kaçıp sokakta yaşayan 4 çocuk, ailelerine teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 12:21 | Son Güncelleme

ADANA'da yıkılan bir apartmanın molozları içinde yaşadığı iddia edilen A.Y.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yıkılan bir apartmanın molozları içinde yaşadığı iddia edilen A.Y. (16), A.Y. (16), A.D. (15) ve A.K.(16), polis tarafından bulundukları yerden alınıp, ailelerine teslim edildi. Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde yıkık bir binanın molozları arasında 4 çocuğun yaşadığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis, A.Y., A.Y., A.D. ve A.K.'yi bulunduğu yerden alıp Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada karınları doyurulan 4 çocuğun evlerine aralıklı olarak gittiği bunun dışında molozların içinde yaşadığı tespit edildi. Çocuklara daha önce mendil satmak ve otomobil camı silmekten işlem yapıldığı da belirlendi. Çocuklar daha sonra çağrılan ailelerine teslim edildi.

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