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Evden kaçtı, polisleri görünce denize atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 10:57 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde evden kaçan Aleyna Ç.

Evden kaçtı, polisleri görünce denize atladı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde evden kaçan Aleyna Ç. (15), bir kafede otururken polisleri görünce, kaçıp denize atladı. Polisler tarafından denizden çıkarılan Aleyna Ç., ailesine teslim edildi.
Gölcük'te oturan Aleyna Ç., önceki gün evden kaçtı. Ailesinin başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Dün gece, Kavaklı Sahili'nde bulunan bir kafede oturan Aleyna Ç., polisleri görünce paniğe kapılıp kaçmaya başladı. Polislerin peşine düştüğü genç kız, bir süre sonra denize atladı.
Polis tarafından denizden çıkarılan Aleyna Ç., Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından genç kız, ailesine teslim edildi.

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