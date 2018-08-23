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Evden kaçtığı öne sürülen kızın ailesinden şiddet gördüğü iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 12:35 | Son Güncelleme

BURSA’da dün akşam evden kaçtığı ileri sürülen 14 yaşındaki Maide A., polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Evden kaçtığı öne sürülen kızın ailesinden şiddet gördüğü iddiası

Mehmut BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’da dün akşam evden kaçtığı ileri sürülen 14 yaşındaki Maide A., polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Yapılan muayenesinde vücudunda darp izleri bulunan Maide A., ailesi tarafından dövüldüğünü öne sürdü.
Orhangazi ilçesi Narlıca Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Maide A.,dün akşam evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri, Maide A.'yı bulmak için çalışma başlattı. Maide A., saat 04.00 sıralarında İznik ilçesinde terminal yakınlarında bulundu.
Orhangazi ilçesine getirilen Maide A. ifadesinde, ailesi tarafından dövüldüğü için evden kaçtığını söyledi. Orhangazi Devlet Hastanesi’nde muayene edilen kız çocuğunun vücudunda ise darp izlerine rastlandı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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