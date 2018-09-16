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Evden kötü koku gelince 4 gün sonra cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 19:12 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, komşuların kötü koku geldiğini bildirmesiyle Ferhat Çengel'in (75) evine giren polisler, cansız bedeniyle karşılaştı. Çengel'in, 4 gün önce, rahatsızlık nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.  Şerefiye Mahallesi Necati Bey Sokak'taki binanın zemin katında yalnız yaşayan Ferhat Çengel'in dairesinden gelen kötü koku üzerine komşuları, polise haber verdi.

Evden kötü koku gelince 4 gün sonra cesedi bulundu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, komşuların kötü koku geldiğini bildirmesiyle Ferhat Çengel'in (75) evine giren polisler, cansız bedeniyle karşılaştı. Çengel'in, 4 gün önce, rahatsızlık nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Şerefiye Mahallesi Necati Bey Sokak'taki binanın zemin katında yalnız yaşayan Ferhat Çengel'in dairesinden gelen kötü koku üzerine komşuları, polise haber verdi. İhbarla binaya gelen polis ekipleri, itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla içeri girince Çengel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Çengel'in 4 gün önce öldüğü tahmin edilirken, cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaşlı adamın rahatsızlık nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde duruldu.
Ferhat Çengel'in komşularından biri, "Ağır koku hissettik. Sonra binanın içine baktık ve kokunun nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Kokunun komşumuzun dairesinden geldiğini fark ettik. İçeri girdiğimizde yatağında cesediyle karşılaştık" dedi.

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Evden kötü koku gelince 4 gün sonra cesedi bulunduEvden kötü koku gelince 4 gün sonra cesedi bulunduEvden kötü koku gelince 4 gün sonra cesedi bulunduEvden kötü koku gelince 4 gün sonra cesedi bulundu

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