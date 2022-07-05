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Evden sürünerek çıktı, kapının önünde can verdi! Görenler gözyaşlarına boğuldu

05.07.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da kahreden bir ölüm meydana geldi. 68 yaşındaki epilepsi hastası kadının üzerine, yemek yaptığı sırada tavadaki kızgın yağlar sıçradı. Elbiselerini ve bütün vücudunu alevler saran kadın, sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı. Talihsiz kadın evinin önünde yaşamını yitirdi. Olayı duyan yakınları ise olay yerinde kadının hayatını kaybettiğini görünce gözyaşlarına boğuldu. Kadının elbiselerindeki alevleri söndürmek için yardıma gelenler korkunç anları anlattı. İşte detaylar...

Evden sürünerek çıktı, kapının önünde can verdi! Görenler gözyaşlarına boğuldu

Kahreden olay, saat 16.30 sıralarında Aktaş Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte yaşayan epilepsi hastası Şükran Emre (68) tüpün üzerine koyduğu tavada yemek yaptığı sırada üzerine sıçrayan kızgın yağlar elbiselerinde yangın çıkardı. Kısa sürede bütün vücudunu saran alevlerden kurtulamayan Emre, sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı. Elbiseleri yanan kadını gören sürücülerin “imdat” çağrısı üzerine sokak üzerinde bulunan esnaflar su bidonlarıyla Şükran Emre’nin elbiselerindeki alevleri söndürdü.

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YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Şükran Emre’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şükran Emre’nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Emre’nin evinde yangın çıktığını duyan yakınları olay yerinde kadının hayatını kaybettiğini görünce gözyaşı döktü.

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"BİZ GELDİĞİMİZDE SÜRÜNEREK DIŞARIYA ÇIKMAYA ÇALIŞIYORDU"

Şükran Emre’nin elbiselerindeki alevleri söndürmek için yardıma gelen bir esnaf, “Trafik anında araç geçiyordu. Onların ’imdat, yardım edin’ demesi üzerine elimizde su bidonlarıyla koştuk. Üzerine döktük ama iş işten geçmişti. Vücudunun çoğu yanmıştı. Biz geldiğimizde sürünerek dışarıya çıkmaya çalışıyordu. Benim geldiğimde üzerinde elbiseleri hala yanıyordu” dedi. (İHA/DHA)

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