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Evden televizyon ve tablet çalan hırsızlardan biri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 13:11 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde bir eve balkondan girerek 5 bin lira değerinde televizyon ve tablet çalan 2 şüpheliden 1’i yakalandı.

Alişan KOYUNCU- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde bir eve balkondan girerek 5 bin lira değerinde televizyon ve tablet çalan 2 şüpheliden 1’i yakalandı.
Olay, mayıs ayında Hacı Osman Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde bir apartmanın 2'nci katındaki eve kimsenin olmadığı sırada giren 2 şüpheli, ev içerisinde bulunan televizyon ve tableti çalarak olay yerinden kaçtı. Ev sahibinin durumu fark etmesi üzerine olay polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelerek çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde 2 şüphelinin geldiği otomobilin plakasını tespit eden polis, şüphelilerden birinin daha önce hırsızlık suçundan sabıka kaydı bulunan Z.Y.(21) olduğunu belirledi. Yapılan adres tespitinin ardından Z.Y.’nin İstanbul Bağcılar’da bulunan evine baskın düzenleyen polis, Z.Y.’yi gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirdi. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından Z.Y. adliyeye gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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