HABER

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 11:15 | Son Güncelleme

Antalya'da kendi aktarımına göre, "aralarındaki tartışma" nedeniyle eşinin polise giderek şikayetçi olmasının ardından hakkında açılan davada 3 ay evden uzaklaştırma cezası verilen 58 yaşındaki emekli asker Orhan Özmenlikan, 22 bin TL'ye karavan alarak Konyaaltı sahilinde yaşamaya başladı.

Antalya'da yaşayan 3 çocuk babası emekli asker Orhan Özmenlikan, eşiyle aralarındaki "tartışma" nedeniyle karakolluk oldu.

Evden uzaklaştırılınca çareyi karavanda buldu

1 / 10

Savcılığa yansıyan olayın sonucunda eşinin şikayetçi olmasıyla hakkında dava açılan Özmenlikan'a 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi.
2 / 10

Gidecek bir yerinin olmadığını belirterek verilen karara ettiği itiraz reddedilen Özmenlikan, karavan alıp burada yaşamaya başladı.
3 / 10

22 bin TL'ye satın aldığı karavanı Konyaaltı sahiline park eden Özmenlikan, ağustos ayının ortasında beri burada konaklıyor. Evine dönmek için uzaklaştırma cezasının bitmesini beklediğini söyleyen Özmenlikan, karavandaki yaşamını da tatil gibi diye niteledi.
4 / 10

Özmenlikan, hakkında verilen evden uzaklaştırma cezası nedeniyle mahkemeyi, "kadını korumak" adına alınan uzaklaştırma kararı vermesi nedeniyle de eleştirdi.
5 / 10

Özmenlikan, karavandaki yaşamını da DHA muhabirine şöyle anlattı: "Karavan güzel, tanımadığım insanlarla güzel muhabbetler kurduk. Dertleşiyoruz. Beni karavanda yaşamaya mecbur bırakan olay aile tartışmasından kaynaklandı.
6 / 10

Bir aile danışmanına yönlendirmek yerine direkt uzaklaştırma cezası verildi. Mecbur kaldım. Evimden başka kalacak yerim olmadığı için karavan aldım. Hayatım şimdi burada geçiyor."
7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya karavan uzaklaştırma cezası

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

Para basma makinesinin dolandırıcılığının sırrı ifşa oldu

Para basma makinesinin dolandırıcılığının sırrı ifşa oldu

Ankara'da rengarenk festival

Ankara'da rengarenk festival

İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel'den haber alınamıyor

Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel'den haber alınamıyor

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.