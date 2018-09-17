Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Antalya'da yaşayan 3 çocuk babası emekli asker Orhan Özmenlikan, eşiyle aralarındaki "tartışma" nedeniyle karakolluk oldu.

Evden uzaklaştırılınca çareyi karavanda buldu

1 / 10 Savcılığa yansıyan olayın sonucunda eşinin şikayetçi olmasıyla hakkında dava açılan Özmenlikan'a 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi.

2 / 10 Gidecek bir yerinin olmadığını belirterek verilen karara ettiği itiraz reddedilen Özmenlikan, karavan alıp burada yaşamaya başladı.

3 / 10 22 bin TL'ye satın aldığı karavanı Konyaaltı sahiline park eden Özmenlikan, ağustos ayının ortasında beri burada konaklıyor. Evine dönmek için uzaklaştırma cezasının bitmesini beklediğini söyleyen Özmenlikan, karavandaki yaşamını da tatil gibi diye niteledi.

4 / 10 Özmenlikan, hakkında verilen evden uzaklaştırma cezası nedeniyle mahkemeyi, "kadını korumak" adına alınan uzaklaştırma kararı vermesi nedeniyle de eleştirdi.

5 / 10 Özmenlikan, karavandaki yaşamını da DHA muhabirine şöyle anlattı: "Karavan güzel, tanımadığım insanlarla güzel muhabbetler kurduk. Dertleşiyoruz. Beni karavanda yaşamaya mecbur bırakan olay aile tartışmasından kaynaklandı.

6 / 10 Bir aile danışmanına yönlendirmek yerine direkt uzaklaştırma cezası verildi. Mecbur kaldım. Evimden başka kalacak yerim olmadığı için karavan aldım. Hayatım şimdi burada geçiyor."

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