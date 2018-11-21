Evden uzaklaştırma alan kocanın, eşini vurma anının görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada

Çanakkale'de hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi boşanma arefesinde olduğu karısını başından kurşunla vurarak öldürdü. Daha sonra kendi kafasına da sıkan eş olay yerinde can verdi. Uzaklaştırma kararı bulunan kocanın gece boyu evin önünde nöbet tuttuğu, eşinin işe gittiği saatte önünü kesip ateş ettiği öğrenildi.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Çanakkale Devlet Hastanesinde ebe olarak çalışan S.Ş. (30), şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce eşi F.Ş.'den (31) boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. Mahkeme F.Ş.'ye evden uzaklaştırma kararı verirken, S.Ş. ise adresini değiştirerek başka bir yere taşındı.

ÇANAKKALE'YE GELİP EŞİNİN ADRESİNİ BULDU

Adapazarı'nda kasap olarak çalışmaya başlayan F.Ş., dün akşam saatlerinde Çanakkale'ye geldi. Burada araç temin eden F.Ş., eşinin adresini bularak, evinin etrafında beklemeye başladı. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan S.Ş.'nin yanına giden F.Ş., bir süre konuştu. Yaşanan tartışma üzerine F.Ş., yanında getirdiği tabancayla ayrı yaşadığı eşi S.Ş.'yi başından vurdu. Daha sonra aynı silahla intihar etti.