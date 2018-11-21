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Evden uzaklaştırma alan kocanın, eşini vurma anının görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 10:20 | Son Güncelleme

Çanakkale’de hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi boşanma arefesinde olduğu karısını başından kurşunla vurarak öldürme anları halk otobüsü kameralarına yansıdı. Görüntülerde vurulan kadının ‘Yardım edin’ ve ‘İmdat’ diye bağırmasının ardından kurşun sesleri yer alıyor.

Çanakkale'de hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi boşanma arefesinde olduğu karısını başından kurşunla vurarak öldürdü. Daha sonra kendi kafasına da sıkan eş olay yerinde can verdi. Uzaklaştırma kararı bulunan kocanın gece boyu evin önünde nöbet tuttuğu, eşinin işe gittiği saatte önünü kesip ateş ettiği öğrenildi.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Çanakkale Devlet Hastanesinde ebe olarak çalışan S.Ş. (30), şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce eşi F.Ş.'den (31) boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. Mahkeme F.Ş.'ye evden uzaklaştırma kararı verirken, S.Ş. ise adresini değiştirerek başka bir yere taşındı.

ÇANAKKALE'YE GELİP EŞİNİN ADRESİNİ BULDU

Adapazarı'nda kasap olarak çalışmaya başlayan F.Ş., dün akşam saatlerinde Çanakkale'ye geldi. Burada araç temin eden F.Ş., eşinin adresini bularak, evinin etrafında beklemeye başladı. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan S.Ş.'nin yanına giden F.Ş., bir süre konuştu. Yaşanan tartışma üzerine F.Ş., yanında getirdiği tabancayla ayrı yaşadığı eşi S.Ş.'yi başından vurdu. Daha sonra aynı silahla intihar etti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polisleri güvenlik şeridi çekip cinayetle ilgili çalışma yaptı. Bu sırada olayın yaşandığı noktanın karşısındaki bir okulun öğrencileri, polislerin incelemesini meraklı gözlerle takip etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Hayatlarını kaybeden çiftin 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

S.Ş’nin başından kurşunla vurularak, öldürülme anları halk otobüsü kameralarına yansıdı. Görüntülerde vurularak ölen S.Ş’nin ‘Yardım edin’ ve ‘İmdat’ diye bağırmasının ardından kurşun sesleri yer alıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale eş cinayeti intihar boşanma

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